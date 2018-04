Tolera Municipio ‘robo’ de arroyo

“Se trata de un importante arroyo de desfogue a aguas pluviales en la zona. Evitará encharcamientos e inundaciones en el bulevar Hermanos Aldama”, dijo Báez.



“Estamos investigando esto porque ya vienen las lluvias y resulta preocupante que ahora no sólo hayan invadido, sino que se haya borrado el cauce en un tramo”, señaló el también operario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que se encarga de que los arroyos se encuentren en buen estado.

Desde hace siete años, el Municipio no ha podido recuperar el arroyo Los Arcos que cruza frente a las agencias del Ministerio Público y juzgados.El “invasor” tapó con escombro tramos del cauce y renta espacios a comerciantes con casetas de comida.Las márgenes del arroyo están cercadas con alambre y cobra 15 pesos a cada vehículo que se estaciona, a lo largo de casi un kilómetro.La Comisión Nacional del Agua (Conagua) rescató el arroyo en julio de 2011 pero no hizo nada cuando Francisco Salazar Carpio, vecino de San Francisco del Rincón, apareció en mayo de 2014 con supuestas escrituras y tomó posesión del mismo.El Municipio intervino para recuperar el arroyo. El notario Jorge Humberto Carpio Mendoza dio fe de los hechos.Salazar presentó escrituras del notario de San Francisco, Miguel Ángel Contreras.Meses más tarde volvió a invadir el cauce y comenzó a rentar espacios en el arroyo para venta de comida.En dicha fecha Agustín Báez Vázquez, quien fuera presidente del Comité contra Inundaciones, manifestó que el arroyo Los Arcos forma parte de los 59 arroyos que la Conagua entregó en custodia al Municipio el 27 de abril de 2009.Destacó la importancia de conservarlo porque era un drenaje para desalojar las aguas de los edificios de Prevención Social.Es un arroyo que forma parte de desfogue de la carretera que va a la comunidad de La Sandía.Añadió que hay una determinación de la Conagua en el que no reconoce este arroyo como cauce federal, pero hace la recomendación al Municipio que se conserve para evitar inundaciones en la zona.En 2014 la misma Procuraduría de Justicia solicitó desalojar el arroyo Los Arcos debido a que se anegan las instalaciones del edificio de Prevención Social por donde pasa el afluente.Se volvió a invadir y en 2015 y 2016 el Comité de Prevención contra Inundaciones hizo la misma operación.El actual coordinador del Comité contra Inundaciones, Enrique de Haro Maldonado, manifestó que hay una demanda que presentó el supuesto propietario por presunto desalojo.Pero aclaró que nunca ha acreditado ser propietario ni ha presentado documentación, como permisos de uso de suelo, para que funcione un estacionamiento o puestos de comida.