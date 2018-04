Debate presidencial

Aunque, “el día del juicio final no existe, el juicio debe de ser todos los días para que puedas premiar o castigar a los que gobiernan”: Albert Camus



“Los hombres, para sobrevivir, construyen sus propias utopías, buscan consuelos intelectuales y morales en ellas. Es el mito ilusorio del poder del hombre entre los hombres y sobre la naturaleza. En la utopía, siempre se piensa que el futuro será mejor…”: José Vasconcelos.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la última encuesta realizada por Reforma, AMLO sube de 42% a 48% de las preferencias electorales, seguido de Ricardo Anaya que baja de 32% a 26%; por su parte, José Antonio Meade se mantiene sin cambios en 18% y Margarita obtiene 5%; a la vez, El Bronco va a la zaga marginalmente con solo un 3% de preferencia electoral.La encuesta tuvo cobertura nacional, los días 12 al 15 de abril, realizada en vivienda, utilizando boletas simuladas depositadas en urnas. No se consideró un 19% que dijo “no haber decidido aún.”El domingo 22 de este mes será el primero de tres debates presidenciales organizados por el INE, en donde participarán los cinco candidatos a la Presidencia.En la cultura política mexicana no existe la tradición del debate, los políticos se preparan para soliloquios interminables, hipérboles, metáforas y promesas de paraísos perdidos, pero no para debatir, no les gusta lo inesperado ni tampoco que les saquen sus trapitos al sol.Apenas el 12 de mayo de 1994, en nuestra democracia embrionaria, fue el primer debate entre candidatos a la Presidencia deMéxico, donde participaron Diego Fernández de Ceballos, candidato del PAN; Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD y otros de izquierda y Ernesto Zedillo, candidato del PRI.Usualmente el que lleva mayor riesgo en un debate es el que va adelante, y en esa misma lógica, el de menor contingencia es el que va en último lugar.Así las cosas, toda la presión estará sobre AMLO, que es el puntero y, a la vez, el menos hábil para debatir, no es tribuno, ni polemista; Ricardo Anaya, que va en segundo lugar, es el mejor argumentador, aunque lo sigue la sombra de su riqueza que no ha podido explicar.Meade es el más informado y preparado, sería el que tiene más que ganar si escala al segundo lugar; pero, parece no conectar con el electorado y va muy distante del puntero. Margarita se le echará al cuello a Anaya y El Bronco irá contra AMLO, son los gatilleros.La pregunta sería: ¿El debate podría cambiar la tendencia electoral? Probablemente, lo más trascendente del evento será la consolidación del estratégico y ambicionado segundo lugar, que sería la plataforma desde donde se construyeran las alianzas.Meade se juega el todo por el todo, porque si no logra alcanzar al segundo, sus votantes podrían migrar hacia Anaya, convirtiéndose estos en voto útil.Los indecisos, el 19%, son otra clientela que podría verse influida a favor o en contra de las fortalezas o debilidades de alguno de los candidatos.Recordemos aquel primer debate, donde Diego Fernández de Cevallos, que mostró su grandilocuencia retórica y la buena palabra, brincó de un 16% de la preferencia electoral al 32%; sin embargo, no logró mantener su ventaja, debido a la pesada maquinaria que echó andar el presidente Salinas.La comunicación política por televisión es indispensable para conectar con el gran elector. La transmisión de debates político-electorales es un importante eslabón de la comunicación, debido al lenguaje corporal y la imagen en vivo que puede trasmitir y calar hondo en las conciencias, además de su gran cobertura.En México, es relativamente nueva esta práctica republicana, la sociedad organizada ha ido ganando espacios públicos, mediante la presión a partidos y órganos electorales, de comunicación con la política.La democracia debe de empezar por darle poder al ciudadano... Por desgracia, nuestra democracia ha servido sólo para contar votos, y a veces sin resultados claros.Es entendible y justificada la molestia, decepción y hartazgo que vive la sociedad en relación a la mayoría de sus políticos, por lo que la mitad de los mexicanos deciden no acudir a las urnas; pero, no ir a votar es atentar contra el derecho más poderoso que tiene la sociedad para premiar o castigar a los gobiernos y partidos: El juicio final expresado en las urnas.El debate político-electoral televisado ofrece en vivo la oportunidad de conocer el rostro, el rictus, el verbo en acción, el zoon politikón, el animal político (la dimensión social y política del hombre) y sus proyectos.Actualmente, la comunicación es el espacio público, el ágora del encuentro social con la política...La política debe identificarse con la comunicación y la democracia, pero no solo electoralmente, sino con otra visión más amplia y completa de lo que ésta significa: igualdad de oportunidades, el papel de la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, un interés público que domine sobre el privado y la ampliación del espacio público para la exposición del arco iris de las ideas; pero, por desgracia, la política de partidos se ha convertido en el hoyo negro del espacio social.Ojalá y el formato del debate no sea una pasarela acartonada y rígida. La argumentación es el eje de cualquier debate y es entendida como la confrontación, de manera polémica, de las ideas y conceptos, del presente y del futuro, expuestos en la disertación y en la contra-propuesta, orientados a dar luz o bien a oscurecer la propuesta del adversario.Las habilidades de histrión, el carisma, la propuesta, el golpe y el contragolpe, el talento, la inteligencia y la retórica elegante son condiciones sine qua non para deleitar, conmover y persuadir al auditorio.El primer debate político-electoral transmitido por radio y TV en Chicago, en 1960, fue parte del proceso electoral para elegir presidente de los Estados Unidos.Los participantes fueron el senador demócrata John F. Kennedy, y el vicepresidente republicano Richard Nixon. Kennedy, asesorado en imagen para presentarse ante las cámaras, fue calificado como telegénico, crecía con las cámaras, atributo ausente en el candidato Nixon.Los 70 millones de teleauditorio vieron a un Nixon demacrado e incómodo frente a la seguridad y carisma de Kennedy, lo que a éste le dio el triunfo. Fue el inicio de una práctica con la que, a través de la imagen más que de la propuesta, se buscó llegar a los votantes. Para ser presidente, hay que proyectar la imagen de presidente.Difícil saber si las florituras, los malabarismos, las elipses, los epítetos y los destellos verbales puedan cambiar en la memoria colectiva los agravios, el oprobio y el olvido hacia millones de marginados que ya perdieron la fe, porque se cansaron de tanto esperar y se perdieron de tanto buscar.El hartazgo de los mexicanos es mayúsculo, vivimos el ocaso de la utopía de la fe, el realismo rebasa cualquier gestión de esperanza de los gobernantes, porque la corrupción institucionalizada volvió espuria la promesa y la palabra.En México existe un padrón electoral de más de 88 millones de electores. Votar el 1° de julio a favor de alguien o en contra de algo es la más honda y pura expresión del sentir democrático.El voto es el andamiaje de la democracia. Si se cancela, ¿cuál sería la alternativa política que tendría el ciudadano? Hay que hacer patente lo que se quiere o no se quiere, pero expresando el sentir con el voto en las urnas.Hay que luchar por lo que se desea; vergüenza sería negar lo que se quiere, cuando lo que se quiere es para bien. ¡No permita que otros decidan por usted!