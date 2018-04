Gracias, señores de SAPAL

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace casi cuatro décadas, en un viaje a China, al recorrer parte, pequeña, de los cuatro mil kilómetros que configuran obra tan monumental como es La Muralla, mi guía, culto y educado me ilustró respecto a esa parte de la historia, con una frase: “la perversidad de los mongoles nos hizo sacrificados y unidos. Por generaciones nos defendimos hasta ser lo que somos”.En León, el egocentrismo de muchos funcionarios y otros que no lo son pero que se sienten con mayores atributos políticos y administrativos, victimizar al pueblo, principalmente a la población vulnerable, que merece todo, pero no reclama porque no puede.Ya hemos ilustrado respecto que a CERVIN A.C. una tan noble institución, dedicada a auxiliar a niños y niñas que deben tener una asistencia completa, de todas las naturalezas, la ha atacado la perversidad, pues desde el año pasado se solicitó al Alcalde la conexión de una toma de agua. Héctor René dio instrucciones a su Secretario Particular, para que hiciera la gestión con SAPAL.Creyó seguramente Gonzalo León Zavala, que con un escrito, ocurso, todo se resolvería; pero no fue así. La empresa, por medio de su división comercial, ilustró a los peticionarios que debían cubrir cincuenta y siete mil pesos para recibir el servicio. Si no, no hay nada, como hasta ahora ocurre.Pero como los chinos frente a la perversidad de sus enemigos, nos hemos vuelto solidarios. La abundancia del bien va a aplacar esa carencia. Y conste, don Héctor René, no acudimos a presiones ni a Derechos Humanos para que el tema no derivara en una politización, que a usted, por cierto, en nada le beneficiaría.Si una necesidad o carencia tan lacerante no resulta atendida diligentemente, prontamente, ¿qué puede el pueblo esperar de otros problemas, que se resuelvan solos?.Dijo hace unos días el arzobispo emérito de Ciudad Juárez, don Renato Ascencio, que “maldad y bondad en ocasiones aparecen juntas”. Hay que saber distinguirlas para no confundirnos ni confundir a los demás, acotaríamos nosotros.Es de esperar que en este interinato Luis Ernesto Ayala Torres, tome las riendas de esos organismos que parecen andar más que sueltos, como SAPAL, en donde un par de personas deciden todo, si es en su beneficio, mucho mejor.Don Héctor René va a campaña. No tiene competidores en serio, visto el asunto por ahora objetivamente, que pongan en riesgo su reelección; pero precisamente por eso ha de meditar respecto a la eficiencia de sus colaboradores, no únicamente de la planilla sino de cuantos tienen en sus atribuciones resolver problemas y creen que con un oficio despatarrado o desparpajado, sin concierto ni fundamento, ya salieron del paso. ¿Quieren nombres? Ya habrá oportunidad de darlos a conocer pero por ahora obsequiemos a don Héctor René la oportunidad de que califique a quienes merezcan seguir con él, como dicen los que saben, “si es que el voto lo favorece”.Una cuestión tangencial, o sea por un ladito a propósito de la campaña electoral: que lleguen los candidatos y candidatas a la de sin susto, o sea sin acarreado aplaudidores de oficio, para que los ciudadanos, hombres y mujeres, se expresen libremente. De la misma forma que conozcan calles y jardines en su realidad, con los teporochos que pululan, con los tiraderos de cosas robadas que son colgadas de los árboles en jardines recién arreglados. Y, sobre todo, que al conocer la realidad aporten en ese momento o posteriormente soluciones que sean viables. ¿Un ejemplo? Va: que caminen por el corredor de Madero, el Centro y sus calles paralelas, de once de la noche a las cuatro de la mañana.Pero que lo observen en vivo y a todo color. Si les piden algunos funcionarios a los dueños de los antros que no abran el día que el o los candidatos van a pasar por ese rumbo, se burlarán los maniobreros de los aspirantes y del pueblo.Existen jardines sin servicios sanitarios. La gente ocupa calles aledañas, el kiosco, para esos requerimientos. ¿Soluciones? Y ya no hablemos del transporte que el colombiano nos prometió, hace ya buen número de años, que sería una maravilla.Decía Jesús Reyes Heroles, en sus tiempos de titular en Gobernación, que había que tener dos manos, una dura y otra blanda, para apretar y aflojar. Aquí, hasta ahora, únicamente hemos visto la mano segunda. Ya es tiempo que el organigrama del Municipio opere, que funcione eficientemente o sea que cada titular esté en lo suyo, hombre o mujer, pero en serio, profesionalmente. ¿Quién los va a someter?.Por lo pronto los señores de SAPAL, que duerman muy tranquilos, porque los niños de CERVIN A.C. no les van a exigir personalmente una toma de agua, aunque les asista un derecho elemental. Y a todo esto: ¿cuánto es el dinero que hay, de ese organismo o sea SAPAL, depositado en los bancos ? Cuidado, mucho cuidado, porque se los puede devorar El Zapotillo y sus beneficiados.