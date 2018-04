La Olla: Candidatos, tomen nota

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La sociedad civil organizada en Guanajuato puso en claro lo que exige a los próximos gobiernos.No son los cinco candidatos a la gubernatura con tres semanas ya de campaña, lo mismo que los del Senado y las diputaciones federales, los que están marcando la agenda política, lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial de León con una histórica suma de más de 60 organismos sociales de todo el estado, al entregar el mércoles un documento denominado “Propuestas Guanajuato 2018”.Los guanajuatenses esperan que los candidatos pongan una mayor cantidad y calidad de propuestas sobre la mesa del electorado, que hasta hoy han llegado a cuentagotas, pero la iniciativa ciudadana de plantear lo que demandan es una buena noticia para todos.El documento consta de 44 propuestas dirigidas a quienes sean alcaldes, Gobernador, diputados locales y federales y también al nuevo Presidente de México.El capitán del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos, logró un paso importante, que las propuestas no fueran sólo del sector empresarial, sino de organismos sociales diversos para darle un mayor respaldo.El CCE de León llevó la batuta y lo integran: Coparmex, Jorge Ramírez; Amexme, Marisol Ruenes; Apimex, Daniel Tavarez; Canaco, Gabino Fernández; Canacintra, Roberto González; CICEG, Luis Gerardo González; Cicur, Ernesto Vega; CMIC, Javier Padilla; y de la Canadevi, Ismael Plascencia.También se sumaron los CCE de Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende, Salamanca; lo mismo que la Coparmex de otras ciudades. Además de la Concamin Bajío que comanda don Ricardo Alaniz. Y la lista incluye también a la: Asociación del Empresariado Celayense, Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, Asociación de Empresas de la Zona Industrial de Apaseo el Grande A.C, Asociación de Empresarios de Ciudad Industrial, colegios de profesionistas, universidades, entre otras.El Observatorio Ciudadano de León, que encabeza Luis Alberto Ramos, tiene la encomienda de dar seguimiento para que los candidatos se comprometan con las propuestas, y los electos, las cumplan.El del miércoles en las instalaciones de Canacintra León fue el primer evento de campaña donde estuvieron juntos los candidatos: Diego Sinhué Rodríguez, PAN-PRD-MC; Ricardo Sheffield, Morena-PT-PES; Gerardo Sánchez, PRI; Felipe Arturo Camarena, PVEM; y hasta Bertha Solórzano del Panal.El Consejo Coordinador Empresarial de León, en coordinación con Coparmex y la UG Campus León, también ya tomó la delantera en la organización del debate con candidatos a la Gubernatura, al que ya todos confirmaron su asistencia para el próximo 28 de mayo en el salón Casa de Piedra, en León.En el IEEG todavía no definen los detalles para los debates que organizarán. Trasciende que serían dos.De los candidatos Diego Sinhué está presentando cada lunes una serie de propuestas sobre distintos ejes de gobierno, ya lo hizo sobre Seguridad Pública, Medio Ambiente y Apoyo a la Pequeña Empresa.Ricardo Sheffield lo más recordado en campaña es que, con apoyo de López Obrador, abrirá centros de rehabilitación de adicciones en los 46 municipios y que quitará el cobro de la caseta Guanajuato-Silao.Felipe Arturo lo más insistente es que enviará una reforma legal al Congreso para quitar al Ejecutivo del Estado la facultad de proponer ternas para el nombramiento de magistrados del Poder Judicial.Gerardo Sánchez se enfoca en la crítica a las condiciones de inseguridad y violencia y planteamientos generales sobre combatir la impunidad, la pobreza, atender el rezago educativo y al campo, impulsar la transparencia, y más de los problemas que ya sabemos, pero falta que aterrice en el ¿cómo le hará?Y de Bertha Solórzano disculpe usted pero no le sé decir, no ha convocado a la prensa a su campaña.El diagnóstico con fuentes de varias instituciones recuerda a los candidatos cómo estamos, con tacha en rojo los pendientes: pobreza, embarazo adolescente, violencia familiar, percepción de seguridad, incidencia delictiva, mortalidad por diabetes, rezago educativo, calidad educativa, contaminación urbana, parque vehicular, confianza en las instituciones públicas, ingresos públicos propios.Y en estrellita verde hay avances en: nivel educativo, escolaridad de la población económicamente activa, patentes, índice de productividad, rezago social, percepción del desempeño del Gobierno Estatal, evaluación de servicios públicos, corrupción, deuda pública, diseño de políticas públicas.En el documento de las “Propuestas Guanajuato 2018”, una concreta dirigida al próximo Alcalde de León es la de reducir en un 10% el presupuesto destinado para el pago de nómina de la burocracia.El planteamiento es que de ese ahorro, estimado sobre los 96 millones de pesos, se pueda redistribuir entre los aproximadamente 1,600 policías municipales, lo que alcanzaría para incrementos hasta de $5,000 pesos mensuales, que sería un ajuste entre el 15% y el 25% -según nivel- de lo que hoy ganan.El adelgazamiento de la nómina, consideran, no es algo que pueda impactar en el funcionamiento de la Administración Municipal, dicho en otras palabras, creen que hay muchas plazas que salen sobrando.Otra propuesta interesante es el aumento del 2% al 2.2% del Impuesto Sobre Nóminas para sea administrador por una FundaciónEmpresarial Guanajuatenses con destino a proyectos sociales. Ya hace algún tiempo el presidente de los vivienderos, Ismael Plascencia, soltó esa propuesta y no hubo eco empresarial ni del gobernador Márquez que había ofrecido no aumentar impuestos en el sexenio.Ahora las condiciones son otras, la petición tiene un amplio respaldo empresarial, además de que sería voluntaria, y el Gobernador electo difícilmente diría que no a más ingresos para obras necesarias.También piden crear Policías Cívicas tanto en lo Municipal como en lo Estatal, su tarea sería la de proximidad con los ciudadanos para la mediación de conflictos, investigación, atención a víctimas.Otra idea novedosa para todos los ayuntamientos es la de un “City Manager”, un “Administrador de la Ciudad”, un funcionario profesional que apoye al Alcalde a cumplir sus compromisos de gobierno.Otro apunte es el de tener un Observatorio Legislativo de Guanajuato, habrá que encontrar la fórmula para crear un organismo autónomo (ya hay iniciativas exitosas en el tema) y hacerlos rendir cuentas.Hay otras propuestas pero lo importante será que no se pierdan en un documento más.La Universidad de Guanajuato (UG) ya le pidió a sus funcionarios que no se les ocurra involucrarse en campañas políticas de ningún tiempo, y ni siquiera en sus horarios no laborales ni en días de descanso.El oficio se dirige a las autoridades ejecutivas de la Universidad, a los secretarios General, Académico y de Gestión y Desarrollo, y a los titulares de las áreas administrativas de la Rectoría General.El texto dice lo siguiente: “...quienes tenemos la delicada responsabilidad de ocupar un cargo de autoridad ejecutiva, directivo o de confianza en la Institución, asumamos un papel responsable e imparcial sin que ello vulnere nuestra libertad de pensamiento y de orientación por la corriente ideológica que decidamos. Por eso les pedimos, respetuosamente, abstenerse de involucrarse en manifestaciones y actos de apoyo o adhesión a candidatura alguna y hacer del conocimiento de las autoridades y directivos de la entidad a su cargo, según corresponda, el presente comunicado”.Y luego lo más polémico: “La naturaleza de las funciones de dichos puestos demanda una entera dedicación para su cumplimiento más allá de días y horas hábiles. En virtud de ello, resultaría incompatible combinar las funciones universitarias con aquellas que supone la participación en actividades electorales, por lo cual resulta necesario que quienes opten por participar en estas últimas, soliciten licencia o renuncien al puesto que ocupan en la Institución, según corresponda”.El rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, quiere con ello apagar cualquier fuego, aunque con ello pudiera estarse violentando los derechos individuales de los funcionarios a quienes la legislación no les prohíbe participar en campañas siempre que no lo hagan en horario y días laborales.La jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece lo contrario. “Se considera, que sí los servidores públicos no tienen restricción para apoyar a candidatos o partidos en las contiendas electorales, por mayoría de razón no podrán ser restringidos para manifestar su apoyo a una determinada política pública o decisión de su partido, fuera de los procesos electorales. No obstante, está prohibido hacerlo en días y horas hábiles”, es la interpretación legal.La Rectoría instruyó este acuerdo luego de la polémica de su director de Infraestructura y Servicios Universitarios, Eloy Juárez, por asistir en una mañana laboral a una rueda de prensa que encabezó Ángel Zamora, candidato del PRI a diputado federal del distrito 04 con cabecera en Guanajuato Capital. El universitario subió un video en redes sociales y envió una carta en la que se dijo chamaqueado porque el exalcalde, Luis Gutiérrez, lo invitó pero a un foro académico de propuestas.La grilla en la Capital se pone más intensa porque también está en campaña por ese mismo distrito un exrector de la UG, Juan Carlos Romero Hicks, por el PAN-PRD-MC, quien se mantiene de Senador.El martes el Pleno del Senado votará el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en otras palabras el acuerdo comercial que nos pondrá a competir con países como Vietnam y Malasia.En particular los sectores industriales del calzado, textil y vestido están temerosos del impacto. El Acuerdo también incluye a: Canadá, Australia, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Perú y Singapur.Los senadores panistas Fernando Torres Graciano y Juan Carlos Romero Hicks, el jueves en comisiones hablaron en favor de que se atiendan las inquietudes del sector calzado por el CPTPP.Hace unos días el presidente de la Cámara de la Industrial del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Luis Gerardo González, estuvo en el Senado y en su postura manifestó que “sí” a la apertura comercial, pero que se oponen a lo que consideran será una competencia desleal con Vietnam.La preocupación central es lo siguiente: “La regla que permite que cualquier país pueda importar el 100% de sus materias primas desde otro país no miembro del Acuerdo Transpacífico, realizar una transformación simple de estos insumos y con eso basta para ser considerado producto originario”. Eso abre la puerta a que importen toda la materia prima de China y fabricar el producto en Vietnam.Y acusan que la Secretaría de Economía ha querido minimizar las preocupaciones del sector privado con el argumento de que el calzado y vestido tienen fracciones arancelarias a desgravarse en 13 y 16 años, respectivamente. Pero para los industriales no es suficiente para frenar el enemigo asiático.Vietnam enfrenta un arancel promedio de 24.08%, que en 5 años será de 14.01% y en 13 años 0%.La participación de mercado del calzado de Vietnam en México crece rápidamente, sin Tratado las importaciones de calzado vietnamita por parte de México crecieron 11.09% en 2017, tasa superior al incremento del Consumo Nacional Aparente de Calzado que en el mismo año aumentó en 3.8%.P.D: Mañana regresa al Senado la leonesa Pilar Ortega, quien a principios de mes pidió licencia para hacer campaña por la diputación federal del distrito 06. Estará únicamente hasta el 30 de abril que termina el periodo ordinario de sesiones y luego se reincorpora de tiempo completo a la campaña.La panista argumenta que regresa para solidarizarse con el gremio zapatero local en la votación del martes, y atender otros pendientes como Presidenta de la Comisión de Justicia, como por ejemplo la designación de un paquete de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.