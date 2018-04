La prosa de José Rubén Romero

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mañana día 23 de abril se cumplirán 67 años de haberse celebrado en México el primero y único Congreso de Academias de Lengua Española, promovido a instancias del escritor mexicano José Rubén Romero, quien el día de su recepción como académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, el escritor dio lectura a una proposición del entonces Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, quien asistió como invitado de honor a ese acto solemne recipiendario del ya para entonces famoso y reconocido literato mexicano. Viene también a colación la coincidencia de la fecha 23 de abril pero de 1976 en que hace 42 años fue mi examen recipiendario para obtener el título de Abogado, en la sala “Jacinto Pallares” de la Facultad de Derecho de la UNAM; siendo también un ferviente admirador de la obra narrativa y poética de José Rubén Romero, esta fecha me parece significativa.El Congreso de referencia fue muy importante y ha sido de trascendencia porque de ahí surgieron cuatro objetivos específicos, de entre los cuales destaca el que me parece el más importante y que a la fecha nutre nuestra lengua y que fue el de “Unificar el léxico enriqueciendo la base de la lengua común con las voces que en América se usan popularmente y con las que de manera continua surgen sin explicación filológica”, del cual constante y cada cierto tiempo da cuenta de su actualización la Real Academia Española y que se difunden profusamente actualizando los diccionarios del Español. A la capital mexicana durante los meses de abril y mayo de 1951 acudieron 115 delegados representantes de 19 países, con academias existentes de la época, curiosamente faltando como la academia número 20 precisamente la Academia Española por las difíciles relaciones diplomáticas entre México y la entonces reciente Dictadura Franquista que dificultó la asistencia de sus representantes, aunque de manera oficial lo hicieron hasta finales de 1951.En otras entregas en este espacio ya he ubicado parte de la obra del michoacano José Rubén Romero, oriundo de Cotija, Michoacán, perteneciente al Distrito de Jiquilpan y si bien los amables lectores seguramente ubican la obra más conocida de este autor, como lo es “La vida inútil de Pito Pérez”, existen otras muy interesantes de sus narrativas, como “Los apuntes de un lugareño”, “Mi caballo, mi perro y mi rifle”, y también, mi favorita: “Una vez fui rico”. Como algunas de las obras de otros autores mexicanos que fueron llevadas a la cinematografía varias veces, la de “Pito Pérez” primeramente fue protagonizada por el actor Manuel Medel, después por Germán Valdés (Tin Tan) y, por último con la actuación genial de Don Ignacio López Tarso; el “Gallo de Oro” de Juan Rulfo también tuvo tres diferentes filmaciones y “Dos crímenes” de Jorge Ibargüengoitia también tuvo tres versiones; y como dije antes, aunque no fueron sus mejores obras han sido de las más populares con motivo del cine.En esta obra de “Una vez fui rico”, en alguna parte de sus diversos pasajes, de una forma irónica, admirable, y muy descriptiva, alude a estereotipos que prevalecen hasta nuestros días, cuando con motivo de su riqueza ingresa al Club Campestre de la Ciudad de México y realiza una breve clasificación de la categoría de la riqueza de los personajes y de cómo aparecían frecuentemente en las secciones de “sociales” de los periódicos de la época, así como la colección de nombres de alta alcurnia y dice el autor “como para un curso de heráldica mexicana”.En el texto mencionado, hay un párrafo donde señala que en ese Club “hay tres castas que se parecen en eso de nutrirse de su pasado: los ricos que dejan de serlo, los políticos caídos y los diplomáticos cesantes”; incluyendo también una burla de sí mismo describiéndose cómo es recibido y clasificado como “nuevo rico” en dicho Club Campestre, muy similar a lo que actualmente ocurre.Invito a los amables lectores a que nuevamente lean las obras de este gran autor mexicano, las cuales afortunadamente conservo completas.NOTA: Con satisfacción pudimos constatar que en la edición del periódico Gaudium, la Arquidiócesis local no incluyó el “comunicado de prensa” al que nos referimos en la entrega de hace 15 días titulada “Un comunicado de prensa increíble”. Eso atempera el encono contra el sacerdote incriminado.