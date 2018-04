Oráculo Guanajuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El oráculo era la respuesta de los griegos a la incertidumbre; fue la explicación metafísica, espiritual, formulada por “expertos” y que recibida solo por los “tomadores de decisiones” o “influencers” de la época: reyes, sacerdotes, profetas. El oráculo era el recurso que tenían para tratar de visualizar el futuro; podía ser verdadero o falso, pero era su respuesta para prever un acontecimiento. Hoy, un oráculo es una explicación posible para un evento próximo, como las elecciones. Hoy, un “influencer” es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para un candidato, para una marca.En los Estados Unidos el portal “Oraculus” (la encuesta de encuestas) ha sido un instrumento útil para evaluar el comportamiento del elector a través de los promedios de las encuestas ya divulgadas; calcula la probabilidad de que un candidato gane. Si bien, su modelo fue innovador y ha tenido aciertos, es cierto que se equivocó al prever que la mayoría de los norteamericanos votaría por Hillary Clinton, aunque en realidad quien ganó fue Trump.El propósito de esta “poll of polls” es obtener una estimación de la preferencia electoral a partir de la combinación de los resultados varias encuestas. “Oraculus” presenta dos enfoques de agregación de encuestas (“poll of polls”) para dar seguimiento a la intención de voto para la elección de Presidente de la República. Estos modelos son muy útiles, pues la lógica que los sostiene, es que el promedio de lo que arrojan los encuestadores y medios de comunicación, es una aproximación a la realidad.Sus modelos de agregación de encuestas están clasificados en intención de voto por candidatos y por partidos. Lo resultados a este fin de semana, es que AMLO tiene una probabilidad de más del 90% de ganar la elección, más del 70% de Anaya de ser segundo lugar y más del 80% de Meade de ser el tercer lugar. Aunque no se considera aquí a los indecisos, “Oraculus” es un espejo de lo que se está midiendo en las calles, en los teléfonos, en las redes sociales, por lo que sus resultados no están lejanos a la realidad. El escenario es claro, pues por lo menos a nivel de la Presidencia, este “arroz ya se coció”, como lo muestran las tendencias.Pues bien, en la región, aunque no tenemos un “Oraculus”, sí es posible hacer -si no un modelo probabilístico con intervalos de confianza-, sí, un promedio de las 7 encuestas que se han divulgado como Consulta Mitofsky, Gabinete y Parametría. Una de ellas, la empresa Massive Caller sobre la elección para el gobierno de Guanajuato, confirma que Diego Sinhué, del Frente, está a la cabeza y lejos en empate en segundo lugar, Sheffield, de Morena, y Gerardo Sánchez, del PRI, mostrando que este partido seleccionó a un candidato débil con una marca desgastada, en tanto que Morena que ya habíamos comentado en este espacio subió en sus preferencias, todavía no muestra crecimiento por tener como candidato al ex Alcalde de León. Otras como SDP Noticias, por ejemplo, mide que el PAN tiene el 33.5%, el PRI 20.7% y Morena el 16%. Lo mismo está por candidatos en esta encuesta a principios de mes, pues Diego Sinhué, del Frente, logró un 34.2%, le sigue Antares Vázquez, de Morena, con 16.7%% y después Gerardo Sánchez, del PRI, PVEM, PANAL, con 15.6%. Otros medios como El Financiero suben al candidato frentista, Diego Sinhué hasta el 52% de las preferencias del electorado, quedando en alrededor de 30 puntos arriba del PRI, con solo 22%, y de la coalición Morena-PT-PES con 21%.Los sondeos disponibles coinciden en el promedio de preferencias: franjas de entre 35-45% para el Frente, y franjas de 18 a 24% para el PRI y de 16 a 22% para Morena, con un porcentaje de indecisos que comienza ya a bajar y que está entre 16-20%.Estos, como lo hemos medido en este espacio por años, pueden ser medidos en sus preferencias con el Modelo de Nolan (preferencias políticas de centro, derecha e izquierda), que utilizamos para ser la única casa encuestadora que calculó la victoria de Bárbara Botello hace 6 años, gracias a que medimos que los indecisos eran preponderantemente liberales y demócratas (sobre los conservadores y autocráticos). Colaborando con el CIMAT, en el reconocido centro especializado en matemáticas, estadística y cómputo, tuve de colega al Dr. Delfino Vargas y aprendí que en el mundo de la estadística y de la probabilidad es arriesgado hacer predicciones cuando las bases de datos son limitadas y aunque “Oraculus” se basa en una “estadística de estadísticas”, sí es una buena aproximación al sentir de la gente en el Bajío.Esta es una elección muy interesante; esperamos una votación superior a la histórica, pudiendo llegar a 65% del padrón incluso.Sabemos que lo que está medido es el enojo con la situación de inseguridad, lo que lleva a que el elector tenga preferencias en una franja de 40 a 45% para inclinarse por la idea del cambio de gobierno, aunque frente a la falta de alternativas confiables, sigue prefiriendo al PAN para gobernar, quizá en esa conclusión de que es mejor “malo conocido que bueno por conocer”.¿Voto diferenciado? Sí. Ha crecido este porcentaje de electores que dan su voto en función del candidato(a) y no solo del partido; se calcula que ya la tercera parte de los electores en el Bajío, dará un voto diferenciado, como se observó en las elecciones del 2012 cuando en Guanajuato el voto fue masivo para MMM como Gobernador, pero no lo dio para Josefina Vázquez Mota. Así, es de esperarse que sea mayor la votación para AMLO para Presidente, pero considerablemente menor para su candidato a Gobernador por Morena; de la misma manera, mayor para el candidato del PAN para Gobernador, pero menor para el candidato del PAN a Presidente. am publicará en estos días, la primera de sus tres encuestas (abril-mayo-junio) y se sumará para que Oráculo Guanajuato refleje aunque sea por promedios, las preferencias electorales.*Director de la Universidad Meridiano A.C.