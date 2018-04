Al día, una mujer es asesinada en Guanajuato

“Son diferentes las cifras, nosotros tenemos documentados casi 160 asesinatos de mujeres y sabemos que según el tipo penal van tipificándose.

“Nosotras de los que ya están tipificados en todo el 2017 tenemos documentados 30 feminicidios que fuimos confirmando caso por caso o con la autoridad con sentencia”, aseguró Verónica Cruz Sánchez, líder de dicha organización.



“De los feminicidios reportados en el Secretariado habría que revisar quizá en el momento en que la Procuraduría (de Justicia del Estado de Guanajuato) dio la información, son los que están reportando con sentencia firme porque recordemos que pueden reclasificarse o si se van a amparo pueden terminar siendo feminicidio”, opinó.

El ex novio detomó un cargador de celular para estrangularla.El caso de Nancy,, fue uno de losque, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), lo que ubicó a la entidad como el, seguido de León con dos e Irapuato, Apaseo el Alto, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago y Villagrán con un caso cada uno. Además,a nivel nacional durante 2017 con cinco casos registrados.Para la organización, que promueve y defiende los derechos humanos de las mujeres,A partir de este año, el SENSP cambió la metodología para el registro de la incidencia delictiva para la clasificación deVerónica Cruz afirmó que existen dudas sobre la mya que no coinciden las cifras con las de diferentes organizaciones a nivel nacional.Durante el, un promedio de más de una, lo que representa un aumento delcon respecto al mismo periodo de 2017.El mes pasadosegún un conteo de am, sino también fue el mes con más asesinatos de mujeres conDurante el periodo enero-marzo del año pasado,, es decir, este año ha habido un aumento del 180%. El municipio con más asesinatos de mujeres en lo que va del año es, seguido de