Discuten todos por quién tuvo el mandato más inseguro

'Hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad; a los criminales no les voy a dar amnistía. Requerimos manejar los valores a través de la educación, es integral la propuesta de seguridad pero tiene que haber justicia'.

dijo que '' no es el único que ha sufrido violencia y que él también teme por sus hijos, que perdonar a los delincuentes no es la solución y que tiene un plan, punto por punto para una nueva estrategia.Propone la prevención;, y tambiény no sólo descabezar a las organizaciones criminales, profesionalizar a todas las policías del país y seguir contando con el apoyo dely de lahasta que lasea del todo confiable.Está a favor de un FiscalDijo que permitiría que sus hijos estuvieran en el Ejército si esa decisión tomaran.habló de que solo 3 de cada 100 delitos se resuelven, dijo que cuandoerasu esposa sufrió un asalto y que propone un Código penal único y una Agencia de investigación especializada.Agotar el tema de la violencia en el de las drogas no es suficiente, dijodijo que los mexicanos se tienen que defender de todo, hasta de las propuestas de. Dice que fortalecerá la Policía para que el ciudadano le tenga confianza: