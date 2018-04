'Explica lo de la amnistía Andrés Manuel' le piden los candidatos

"No han resuelto y se están echando culpas'. En Nuevo León no tenemos ningún programa asistencialista, que es lo que propone López Obrador, y hemos bajado la pobreza extrema, seremos el único estado en levantar bandera blanca", dijo 'El Bronco'.

A partir dellos gobiernos, tanto delcomo delno pudieron contender la, situación que se les cuestionó a los candidatos.señaló que se debió a un error de estratégia.refirió que elcomenzó a disputar terrenos con elPor su parte,dijo que durante el mandato de su esposo,, el problema no nació, sino que ya había avanzado; dijo que un gobierno tiene que responder con todo lo que tiene a la mano.aseguró que sin bienestar no puede haber paz y tranquilidad. Habló del crecimiento de la pobreza eny también mostró gráfica de la 'fábrica de pobreza en México'.insistió en que son 3 temas los que hay que trabajar: prevención, presencia de autoridades e investigación.' aseguró que elirá a dar clases a las escuelas, que todas las preparatorias serán militarizadas, y quedefiende a su marido... porque es su marido.Por últimopidió también aque explique lo de la amnistía, y este respondió insistiendo que no se puede enfrentar violencia con violencia, cosa que está demostrada