No soy PRI, soy ciudadano: Meade

En una de las preguntas del debate presidencial se dijo que la ciudadanía está desencantada de la democracia, y se preguntó qué proponen para dar seguimiento de sus promesas.Ante la pregunta, cada uno comenzó a tocar varios de los puntos que consideran más importantes, aunque se les tuvo que recordar cuál fue la pregunta inicial.Margarita dijo que respetaría la libertad de sus hijos en el caso de que quisieran casarse con una persona de su mismo sexo.Meade habló de un México donde las trabajadoras del hogar tengan IMSS, y los hospitales tengan medicamentos y presupuesto.'Representa al partido que más rechazo genera entre los ciudadanos', se le preguntó a Meade, '¿Cómo llegar con esa marca a la Presidencia de la República?', a lo que él respondió que él es un ciudadano y no parte del PRI.'Márqueme raza al WhatsApp' dijo Jaime Rodríguez a los ciudadanos, asegurando que él está recabando propuestas y no haciendo promesas a partir de sus ideas. Dice que desde el tercer mes de la campaña hará propuestas concretas y si no cumple renunciará a la Presidencia."En el norte nosotros le decimos a una mujer embarazada 'gorda'; no fue mi intención ofernder a nadie", dijo 'El Bronco', luego de que se le recordó que en Nuevo León dijo que a las embarazadas 'las gordas' no las quiere nadie.También se le cuestionó sobre sus creencias en cuestiones de familia y matrimonio, y contestó: 'creo en el matrimonio, tan creo que me he casado 3 veces', dijo.'No lucho por el cargo, sino por conducir un movimiento de millones de mexicanos para transformar a México", dijo López Obrador cuando se le 'recordó' que ya lleva varios intentos de ser Presidente.