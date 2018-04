Tema de la violencia pone en jaque a los candidatos

"Es una bala que guardé y la traje; le hice una promesa a mi hijo que lo encontré muerto y la autoridad no me ayudó".



"Hay que contratar a los mejores; ya no podemos seguir con la pistolita y solamente el proceso de persecución; Nuevo León es el único que ha bajado el índice delictivo; los gobernantes no somos expertos para todo, yo no soy Santa Clós ni quiero ser Superman, tenemos que construir un 'FBI' que dependa del Presidente y mejorar las condiciones del Policía".



"Primero los pobres; han crecido los pobres en México, y los pobres que son jóvenes".

Arrancó el debate presidencial;dio la bienvenida a los contendientes.Posteriormente se dieron las reglas. Los candidatos tendrás un minuto para responder la pregunta; tendrán derecho a dos réplicas de 30 segundos cada una a lo largo del segmento.La primera pregunta fue sobre ladijo que él pudo ser uno de esos muertos y cuestionó a los candidatos si ellos han sido víctimas de la inseguridad y de los malos gobiernos.Se le dijo que el homicidio doloso subió en su mandato, a lo que respondió:López Obrador dijo sobre la preguntaMostró una gráfica sobre la baja en robo de vehículo con violencia y homicidio mientras él fue dirigente.Dijo que la amnistía no significa impunidad y que él no pretende sacar de la cárcel a todos los delincuentes, sino atender las causas de los crímenes y combatir la pobreza.incluso invita ala participar en su proyecto.dijo que está mintiendo; tambiénle dijo que quiere perdonar lo imperdonable.Perodijo que no ha funcionado la estrategia del PRI ni la del PAN.