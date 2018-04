SAPAF alerta a usuarios de falsos cobradores

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón (SAPAF) emitió una alerta a los usuarios del municipio para no dejarse engañar por falsos cobradores.Esto, debido a que se han registrado algunos reportes con respecto a personas que dicen cobrar los recibos del agua; ya que se estableció que SAPAF no hace cobros a domicilio.La alerta se generó luego de que algunos habitantes de la zona norte, en la colonia Ex Hacienda de Santiago, señalaron que unos hombres que circulan en motocicleta se han hecho pasar por empleados del organismo operador, intentando cobrar el recibo de agua.En ninguno de los casos se hicieron los pagos, de tal manera que los ciudadanos no resultaron afectados; razón por la que se ha señalado la alerta considerando que esto no ocurra en otras zonas del municipio.De acuerdo a la descripción de los ciudadanos que hicieron el reporte, se trata de 2 hombres que circulan en una motocicleta de color negra, la cual no cuenta con placas de circulación.Mismos tocan la puerta de los domicilios y se presentan como empleados de la institución, a la vez que solicitan se les pague el recibo de agua potable.SAPAF informa a los francorrinconenses que no envía a empleados a cobrar dicho recibo de agua potable a domicilio, y pide tener precaución ante la situación.Parte de las indicaciones es que no se hagan los pagos en caso de recibir este tipo de visita, y que de inmediato se reporte al número de emergencias 911, además de notificar en caso de tener información relacionada a este tema.