Protección Civil atendió el reporte por cables que obstruían la vialidad

Personal de Protección Civil de San Francisco del Rincón atendió el reporte por cables con corriente eléctrica que obstruían la vialidad.El reporte al 911 indicaba que la emergencia se registró en la calle Concepción esquina con Manuel Ponce, en la colonia Cuauhtémoc, por lo que se solicitaba la intervención del personal para verificar la situación.Sobre la vía de circulación se observaban los cables que aún tenían corriente eléctrica, lo que generaba un riesgo para los vehículos y peatones, de manera que se trabajó de inmediato en la zona.El personal de la dependencia municipal señaló que se trataba de cables que salían de una mufa; se presume que debido al paso de vehículos de carga, alguno pudo alcanzar los cables y provocar que éstos terminaran en el piso; no se indicó a qué tipo de carga eléctrica correspondía el cableado.Aunque no se notificó sobre personas lesionadas o daños, se atendió la situación, que en este caso solo corresponde a eliminar los riesgos, es decir que se retiraron los cables de la vialidad, se colocaron en una zona en la que no representen peligro.