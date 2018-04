Bloquea PAN investigar uso de estadio para Diego

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La fracción panista de Celaya votó en contra de que se realizara una investigación por el uso del estadio Miguel Alemán Valdés para el arranque de campaña delDichaluego de que no se aclarara de donde saliera el permiso para el mitin en el que estuvo presente“De la apertura de candidatos de. Se dio un permiso indebido. No se convocó a ninguna comisión para tratar el tema cuando así debió de hacerse”, expresó.“Esto demuestra que estas reglas no fueron capaces de respetarse cuando así se trata de obtener alguna ventaja, por ello solicito a consideración del pleno se inicie una investigación para esclarecer y se impute responsabilidad a quien lo amerite”.Laseñaló que más allá de las responsabilidades administrativas se deja claro el abuso de quienes presiden las comisones, por lo que solicitó revisar sus responsabilidades ante otras instancias.Cabe destacar que, quienes no pasaron previamente el tema a comisión.El panista Trinidad Martínez argumentó que no es necesario que se autorizara la investigación por parte de la Contraloría., los síndicos, María Eugenia Mosqueda Nieto, Fernando, y los regidores, Martha Norma Hernández, Adriana Audelo Arana, Mariano Zavala Díaz y Trinidad Martínez Soto, además del de Morena, Ynés Piña.