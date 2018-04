'Deben acercarse a la gente'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El, donde se les exhortó a que se deben de acercar a la gente, enfocado a hacer el bien común, no ver por sus intereses personales ni de partidos.“Laquien es una institución preocupada por el bienestar del pueblo de México, quiere ser en estas próximas elecciones, una instancia que promueva el diálogo y la participación ciudadana, pero sobre todo, quiere contribuir a que se refuerce la confianza del país en sus autoridades e instituciones a favor de la democracia y de elevar la calidad del debate político”, externó el líder eclesial.También el Obispo resaltó que los candidatos locales pueden ir a la diócesis para que expongan sus propuestas, y a su vez la iglesia hacerles llegar las necesidades del pueblo.“Es un texto que quisiera dárselos en la mano, va, estar conscientes de la responsabilidad, saber cuales son nuestros derechos y obligaciones como gobernados, estar al pendiente”, resalto.Comentó que también se hace para que los gobernantes no se olviden de la gente, no solo busquen el voto, si no que se haga todo con transparencia y con verdadero sentido humano.