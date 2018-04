Desconoce alcalde acarreo para Diego Sinhué

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Elal estadio Miguel Alemán Valdés el 1 de abril.Esto tras la, quien señaló desde Desarrollo Social se convocó a presidentes de colonos para el acarreo de gente.Incluso el edil se mostró sorprendido, y aseguró que si la Contraloría investiga esperará los resultados.¡Ah caray!, no tengo esa información. Vamos a esperar que se lleve a cabo en toda su extensión y a ver qué resultados abona, pero no tengo conocimiento de ello, y no creo que haya sido así. Estamos al pendiente que no haya regalos escondidos detrás de nada. “Es alguien que ha trabajado durante años en el Ayuntamiento. La garantía está en el hecho que los ciudadanos pueden denunciar”, comentó.Y cuando se le preguntó si sabe cómo es que llegaron las personas al evento de campaña, dijo desconocer.Reconoció que“Llegaron, por favor. No te puedo decir, pregúntales a ellos, a final de cuentas yo fui, pretendí escuchar lo que decía Anaya y Diego Sinhué.“Estoy permanentemente trabajando que los recursos sean aplicados de manera correcta y legal”, dijo.