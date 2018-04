Mi Rufo: ¿Cómo viste el debate del domingo entre los presidenciables?

R- Grrr, lo vi del carajo, como debate una farsa y como show muy mediocre mi Santias.

S- Pues sí, pue’ que tengas razón perro, en general, dado el formato acartonado y los tiempos asignados, el “famoso” debate no es debate; menos con la participación de cinco, de los cuales tres no tienen ninguna oportunidad y solo van a hacer bola, a servir intereses oscuros y a tratar de influir en la opinión pública con sus diatribas y desplantes.

R- Auuu, así lo percibí, mi Santias, cuatro de ellos traían la “consigna” de atacar a Andrés Manuel López Obrador, El Peje, hoy puntero en las encuestas.

S- Así es mi Rufo, no disimularon ni tantito y eso es una tristeza, solo exhibe una lucha por el poder en donde no está en la calidad ni en la capacidad del aspirante el sustento para recibir el honor y compromiso de gobernar a México, sino está en la descalificación del contrario con el único argumento de que: El, es peor que yo. Es tal la desesperación e interés en “tumbar” al puntero, que los pendejos terminan haciéndole la tarea al Peje; nomás no dejan de mencionarlo y con ello posicionarlo ante el elector, además, al echarle montón lo victimizan y le dan fuerza. Esta campaña se ha caracterizado, no solo por la mediocridad de los candidatos, sino además por la estupidez de sus equipos de campaña.

R- Grrr, ¿crees mi Santias, que alguien ganó el debate?

S- Te voy a dar una opinión, porque creo que todos perdieron una oportunidad de oro para mostrarse con ideas y capacidad para ser El Presidente de México. Por orden, mi opinión irá de abajo para arriba, por su posición en encuestas:

El Bronco, Jaime Rodríguez, hoy en último lugar, seguirá en último; dicharachero, a veces simpático a veces mamón, evadió lo tocante a su deshonestidad, buscó atacar a AMLO y su mejor “propuesta”, cortar una mano a delincuentes, añadiría yo: empezando por el mismo.

Margarita Zavala, pobrecita, apuntando con los dedos al público para dar énfasis a la falta de propuestas, defendiendo al indefendible Felipe y maquillada por su peor enemigo, se envolvió en la bandera de las sufridas mujeres, ni fu, ni fa, seguirá en cuarto lugar ¡Gracias por participar!

José Antonio Meade, continua haciéndole la campaña a AMLO, no dejó de mencionarlo, como muestra de corrupción, estuvo a dale y duro con tres departamentos no declarados por el Peje en su 3de3 (al final dijo que eran solo dos (¿?)), cuando en su palmarés carga, por acción u omisión, con la impunidad institucional otorgada a EPN, Romero Deschamps, moreirá´s, medina´s, César Duarte, Lozoya. Borges y la ya famosa: ¡No te preocupes Rosario!, señalada por fraudes en miles de millones de pesos… Curiosamente Meade no señaló que los departamentos del Peje fueran adquiridos en forma incorrecta, solo dijo que no los declaró... Cada vez que Meade habla de la corrupción de otros, escupe al cielo, no hay manera de que alguien le gane en corrupción a él y a su partido, por acción, complicidad u omisión. Seguirá en tercero y a la baja.

Ricardo Anaya, el “Chamaco maravilla”, en mi opinión el que mejor desempeño tuvo en el debate; cometió el error de atacar al Peje una y otra vez, desperdiciando la oportunidad de verse ejecutivo, eficiente y capaz al poner sobre la mesa verdaderas propuestas para combatir las pandemias nacionales, más allá del discurso facilón de: “Combatiremos la corrupción” En mi opinión es el que más perdió al no aprovechar la oportunidad para alejarse del PRI sin atacar al Peje, mostrándose presidencial. Creo que el chamaco olvida, que si llegara a ganar, tendría que gobernar también a los seguidores de Andrés Manuel, también son mexicanos. Aun así, creo que afianza el segundo lugar y pue´ que repunte y se acerque un poco al Peje.

Andrés Manuel López Obrador, cumplió su papel de no resbalar y aprovechar la ventaja en las encuestas para seguir en primer lugar, a pesar de las tepocatas y víboras prietas que lo acompañan en su equipo, nada que decir, su equipo impresentable, sus justificaciones y silencios inaceptables, Ebrard, Bejarano, Monreal y Napito, intragables. Bien a secas.

Reflexión final: El Peje es viejo conocido de todo México, agredirlo nada aporta al conocimiento que de él tenemos los ciudadanos y si exhibe la desesperación de quienes, abajo en las encuestas, no tienen recursos para repuntar por méritos. En adición, hablar mal del AMLO es como platicar una película que ya vimos, aburre y exhibe a los opositores, todos, en sus imitaciones, ignorancia y falta de propuestas. Al atacar al Peje, Meade y Ricardo lo posicionan y agreden al auditorio (votantes) a los que creen que hay que repetirles la cantaleta antiAMLO ¡Para que entiendan!, Margarita y El Bronco no cuentan, pueden hacer lo que quieran o lo que les manden… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador