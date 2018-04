Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dicen que las ideas son la semilla que nace en nuestra persona la simiente de los sueños; esa materia prima que confecciona el pensamiento. Con las ideas pueden razonar, compartir tu sentir y el mío; transparentar la barrera del entendimiento; es la acción que permite contemplar con curiosidad hacia el conocimiento o la oportunidad que brinda el descubrimiento.Las ideas tienen el poder de la felicidad o la desdichada. Algunas vienen en conceptos mágicos, revolvedores, otras contienen opiniones suertudas; también están las convicciones que crean guerras o arman emporios, las ideas me marcan pobre me resuelven rico.Las ideas tienen cientos de millones con colores que van desde el traslucido hasta el más mugriento y parduzco tono; son temáticas al infinito -por eso dicen- ahí está la llave maestra para traspasar muros, recorrer distancias. Tener ideas es inteligencia (quién sabe cuán razonable) más -dicen- es estar y SER vivo conforman el pensamiento individual el que es generador de ideas novedosas, exitosas, capaces de cambiar el futuro; más no todo es hermoso ni color del cielo he de reconocer que quien piensa y tiene ideas me genera miedo levanta sospecha, lo miro con cuidado, lo observo de lejos le hago el feo; por eso sé que tener ideas no es tan bueno ni conviene tener seso.Así tal vez está resuelta la incógnita del por qué estamos los “carentes de ideas” somos seres atónitos que vamos por la vida pidiendo no ser, pregonamos el canto del viento, repitiendo un son en la comodidad maravillosa que marca la falta de compromiso. Mientras AQUELLOS que gustan de las ideas dicen que SOMOS encantadores no damos problemas, bebés sin pañales, somos la gente decente que necesita México, la que sostiene al país que no desea crecer ni progresar, esa que ama su abandono pues obliga al regalo. Cundo no hay ideas puedes estar horas enteras escuchando ve tú a saber qué tanto, pero en la mano hay torta, en la cabeza gorra entonces zombi me quedo; me gusta creer que las cosas se hacen con la voluntad del que dice YO lo resuelvo. Sin ideas no hay pago ni precio pues tengo a ESE para que decrete; todo gratis, aunque sangre. Ya entendí, por eso sé cuan bonito es estar sin ideas, pues al final no es mi opinión, sino la tuya la que se equivoca y si no me place te juzgaré, me enojaré, gritaré que eres injusto, malo, perverso, corrupto; tus conciencias y nociones me marcan pauta y en esa creencia transito el mucho o poco tiempo que tenga de vida. No hay culpa, ni compromiso, yo no hice por lo tanto si sale bien es TÚ triunfo o tu desgracia; soy responsabilidad tuya. Cuánto me gusta ser de esas que las ideas le son ajenas, de veritas disfruto ser una carente de ideas…en una de esas puede que en lugar de votar vaya y rebote y, usted, disculpe tan inopinada pregunta ¿piensa o es de los míos?.Comentarios sin ideas a [email protected]