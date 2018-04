El largometraje compite en categorías como Mejor Película, Actor (Eligio Meléndez), Revelación Femenina (Nicolasa Ortiz Monasterio), Efectos Especiales y Guion.



El drama cuenta la historia de dos hombres que son las últimas dos personas en hablar una lengua indígena, pero no se dirigen la palabra.

Nominados



Mejor película: “Batallas íntimas”; “La libertad del Diablo”; “La región salvaje”; “Sueño en otro idioma”; “Tiempo compartido”.

postulaciones.Contreras, quien no compite como Mejor Director,Las nominaciones fueron anunciadas este lunes en una ceremonia en la Cineteca Nacional.Lucía Gajá, “Batallas íntimas”; Everardo González, “La libertad del Diablo”; Amat Escalante, “La región salvaje”; Natalia Beristáin, “Los adioses”; Issa López, “Vuelven”.Leonardo Alonso, “El vigilante”; Daniel Giménez Cacho, “Los adioses”; Gabino Rodríguez, “Los crímenes de Mar del Norte”; Humberto Busto, “Oso polar”; Eligio Meléndez “Sueño en otro idioma”.Karina Gidi, “Los adioses”; Ángeles Cruz, “Tamara y la Catarina”; Angelina Peláez, “Tamara y la Catarina”; Cassandra Ciangherotti, “Tiempo compartido”; Arcelia Ramírez, “Verónica”.Héctor Holten, “El vigilante”; Hernán Mendoza, “Las hijas de Abril”; Norman Delgadillo, “Los crímenes de Mar del Norte”; Andrés Almeida “Tiempo compartido”; Tenoch Huerta “Vuelven”.Bernarda Trueba, “La región salvaje”; Vico Escorcia, “Los crímenes de Mar del Norte”; Norma Angélica, “Sueño en otro idioma”; Mónica Miguel, “Sueño en otro idioma”; Mercedes Pascual, “Tamara y la Catarina”.Simone Bucio, “La región salvaje”; Joanna Larequi, “Las hijas de Abril”; Tessa Ia, “Los adioses”; Verónica Toussaint, “Oso polar”; Fátima Molina, “Sueño en otro idioma”.Emilio Echevarría, “El elegido”; Pedro de Tavira, “Los adioses”; Hoze Meléndez, “Sueño en otro idioma”; Juan Pablo de Santiago, “Sueño en otro idioma”; Miguel Rodarte, “Tiempo compartido”.Macarena Arias, “Alba”; Ruth Ramos, “La región salvaje”; Ana Valeria Becerril, “Las hijas de Abril”; Nicolasa Ortiz Monasterio, “Sueño en otro idioma”; Paola Lara, “Vuelven”.Luis Amaya Rodríguez, “Ayúdame a pasar la noche”; Jesús Meza, “La región salvaje”; Máximo Hollander, “Los herederos”; Luis de la Rosa, “Mientras el lobo no está”; Juan Ramón López, “Vuelven”.Everardo González, Diego Enrique Osorno, “La libertad del Diablo”; Amat Escalante, Gibrán Portela, “La región salvaje”; Carlos Contreras, “Sueño en otro idioma”; Sebastián Hofmann, Julio Chavezmontes, “Tiempo compartido”, Issa López, “Vuelven”.“El elegido”; “La habitación”; “La libertad del Diablo”; “Los adioses”; “Sueño en otro idioma”.“Batallas íntimas”; “La libertad del Diablo”; “La región salvaje”; “Plaza de la soledad”; “Vuelven”.“La habitación”; “La libertad del Diablo”; “La región salvaje”; “Sueño en otro idioma”; “Vuelven”.Jacobo Lieberman y Leonardo Heiblum, “Batallas íntimas”; Quincas Moreira, “La libertad del Diablo; Guro Moe, “La región salvaje”; Jacobo Lieberman y Leonardo Heiblum, “Plaza de la soledad”, Andrés Sánchez Maher, “Sueño en otro idioma”.“El elegido”; “La habitación”; “Los adioses”; “Sueño en otro idioma”; “Vuelven”.“El elegido”; “La habitación”; “Los adioses”; “Los crímenes de Mar del Norte”; “Sueño en otro idioma”“El elegido”; “La habitación”; “Los crímenes de Mar del Norte”; “Sueño en otro idioma”; “Vuelven”.“El elegido”; “La habitación”; “La región salvaje”; “Purasangre”; “Sueño en otro idioma”.“El elegido”; “La habitación”; “La región salvaje”; “Mientras el lobo no está”; “Vuelven”.“Ayúdame a pasar la noche”, José Ramón Chávez; “El vigilante”, Diego Ros; “Los años azules”, Sofía Gómez Córdova; “Mientras el lobo no está”, Joseph Hemsani; “Plaza de la Soledad”, Maya Goded.“Batallas íntimas”, Lucía Gajá; “El maíz en los tiempos de guerra”, Alberto Cortés; “La libertad del Diablo”, Everardo González; “Plaza de la Soledad”, Maya Goded; “Un exilio: película familiar”, Juan Francisco Urrusti.“Chambelán”, Fabián León; “La Ramona”, Antonio de Jesús Sánchez; “Libre de culpa”, Santiago Arriaga y Mariana Arriaga; “Mamartuile”, Alejandro Saevich; “Oasis”, Alejandro Zuno.“Artemio”, Sandra Luz López; “Juan Perros”, Rodrigo Ímaz; “La muñeca tetona”, Diego Enrique Osorno y Alexandro Aldrete; “Relato familiar”, Sumie García; “Tecuani, hombre jaguar”, Isis Alejandra Ahumada y Nelson Omar Aldape.“Amor, nuestra prisión”, Carolina Corral; “Cerulia”, Sofía Carrillo; “Nos faltan”, Lucía Gajá y Emilio Ramos; “Poliangular”, Alexandra Castellanos; “Última estación”, Héctor Dávila.“Aquarius” (Brasil), Kleber Mendonça Filho; “La mujer del animal” (Colombia), Víctor Gaviria; “Últimos días en la Habana” (Cuba), Fernando Pérez; “Una mujer fantástica” (Chile), Sebastián Lelio; “Zama” (Argentina), Lucrecia Martel.Queta Lavat (Actriz), Toni Kuhn (Fotógrafo).