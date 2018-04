2018-04-23 13:30:52 | EL UNIVERSAL

Personal del 'Rebaño' ya se encuentra supervisando la glorieta para la logística.

Los aficionados que no asistan al estadio podrán seguir el partido desde 'La Minerva'. Foto: Especial.



La directiva de Chivas hará oficial que el miércoles, que cerrarán La Minerva para instalar pantallas gigantes con sonido, en las cuales se pasará la final ante el Toronto, correspondiente a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Se reporta una buena venta de entradas, no tienen duda que se llenará, pero hasta no tener la confirmación de "Boletos Agotados", se hará el anuncio. El pasado fin de semana, personal del Guadalajara estuvo en la glorieta para la logística a implementar.

También se analizó el recorrido que haría el equipo, ya que en el festejo pasado del Rebaño, el camión agarró otra ruta y tuvo muchos problemas para poder meterse a La Minerva y estar con la afición.

Otro problema que buscarán evitar, es que en la final ante Tigres, cuando los camiones estaban listos para llevar a los jugadores a La Minerva, ya estaban llenos de gente que nada tenía que hacer y serán más estrictos en darle acceso a gente a zonas restringidas.

Incluso las familias de los jugadores tuvieron problemas para acomodarse y se suscitó un problema importante.

El técnico Matías Almeyda fue uno de los protagonistas que sufrió por esto, lo dijo públicamente en una conferencia de prensa, porque de tanta gente que había en los camiones, su familia no tenía lugar y el entrenador se enojó.