Corren a maestra por violencia contra alumnos, pero tras 7 meses no hay reemplazo

Padres de familia de la Escuela Primaria, Licenciado Equerio Guerrero López; ubicada en la colonia las Teresas, denunciaron que desde hace 7 mesesDesde el pasado mes de octubre el grupo depor que ejercía violencia psicológica contra los alumnos.Ante esta situación cerca de 40 padres de familia acudieron a ala Secretaria de Educación de Guanajuato (SEG) para exigir la integración de un nuevo profesor;los padres de los alumnos comentaron que no han habido avances en su educación.Los padre inconformes han solicitado al delgado de lapero supuestamente no se ha dado el diálogo entre ambas partes.Los padres de los alumnos afectados han enviado documentos a lade la institución para que intervengan y den solución al problema.Por esto señalaron que ya amenazaron con cerrar la escuela si no se resolvía la carencia de maestro, a



“Nosotros ya estábamos dispuesto a cerrar la escuela, pero no quisimos afectar a los otros 600 alumnos,estamos desesperados por que no nos dan una solución y esto ya es una burla”, Indicó un padre de familia.