Oliver Kahn confía en que el Bayern Múnich puede eliminar al Real Madrid

2018-04-23 13:03:07 | EL UNIVERSAL

El exarquero afirmó que las debilidades del cuadro blanco pueden ser utilizadas por los bávaros para llegar a la final.

El Universal.



El ex arquero alemán Oliver Kahn tiene fe en que su antiguo club Bayern Múnich salga victorioso del cruce con el Real Madrid y llegue a la final de la Champions League.

"Hay suficientes posibilidades para poner al Madrid bajo presión y para serle bien peligroso", dijo hoy durante un evento en Hamburgo el ex portero y actual comentarista televisivo.

"El Madrid es un típico equipo de fases. Es decir, tienen fases en el partido en las que presionan de forma extrema y hacen un pressing extremo que casi estrangula al rival", señaló Kahn con la mirada puesta en el partido de ida de semifinales que se dirimirá el miércoles en Múnich.

"Pero tiene también estas fases en las que juega como a la espera y allí es donde el Bayern tiene que crear una presión enorme y ahogarlo al Madrid", continuó.La última vez que los bávaros estuvieron en la final de la Champions fue en 2013, cuando se alzaron con el trofeo con un 2-1 contra el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp.

Otro técnico al que Kahn desea suerte en la semifinal del Liverpool contra la Roma."Liverpool con Jürgen Klopp, esa final sería naturalmente soñada. Pero la Roma no es de subestimar".