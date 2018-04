Critican a Thalía en Instagram por fotos en lencería

La cantante Thalía promovió sus diseños de lencería, pero resultó criticada en Instagram por algunos de sus seguidores.



Thalía compartió imágenes y un video del corset que diseñó para una firma de lencería y anunció una promoción para recibir un descuento en Estados Unidos.



Sin embargo, algunos usuarios de la red criticaron el hecho de que Thalía posara junto a algunos unicornios.

Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 21 Abr, 2018 a las 6:58 PDT



En uno de los comentarios negativos se lee que es triste “no aceptar la edad”, “entender que ya no estamos para esas cosas”.



Otros mensajes señalaban que no se veía bien o que no la favorecían las imágenes.



Como si se tratara de una respuesta a sus críticas, en una siguiente publicación, Thalía usó su tema “A quién le importa”, que dice -entre otras cosas- “la gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo”.

Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 21 Abr, 2018 a las 7:33