Se deslinda candidato de propaganda en transporte público

La colocación de calcomanías micro perforadas en unidades del servicio público en Tula de Allende “no fue un tema que haya pactado con los transportistas”; por ello, serán las autoridades correspondientes quienes determinen si habrá sanciones.

Así lo afirmó Alejandro González Murillo, candidato al senado por la coalición PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, luego de deslindar a su equipo de haber obligado a los transportistas a colocar su propaganda en el medallón de las unidades públicas.

“Eso no es cierto. Mi equipo de campaña no hizo eso, pues saben que lejos de ayudarme, me pueden perjudicar. No voy a permitir algo de este tipo, es contraproducente, pues la ley de transporte así lo establece”, expresó en conferencia de prensa.

El aspirante de la coalición Todos por México agregó que no puede prohibir a las personas que quieran portar su propaganda en sus vehículos, pues cada quien es responsable; pero, advirtió que por colocar propaganda electoral en vehículos del transporte público la multa va de 9 a 11 mil pesos.

“Tenemos mucho cuidado en esta parte y por ello, los micro perforados solo son para carros particulares no para transporte público”, indicó.