Al menos 9 muertos y 16 heridos en un atropello múltiple en Toronto

Una de las arterias más transitadas de Toronto (2,6 millones de habitantes) ha sido escenario del horror este lunes por la tarde. Una furgoneta ha subido a la acera y ha arrollado a múltiples personas. Nueve han muerto y 16 han resultado heridas, según la policía. No se conoce el motivo del siniestro. El conductor, que se dio a la fuga, ha sido detenido. “Apenas estamos conociendo la situación en Toronto. Nuestros corazones están con todos los afectados. Tendremos más que saber y decir en las próximas horas”, ha afirmado el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la cadena CTV.

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl