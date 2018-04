Alistan arranque de campaña

El próximo domingo 29 de abril a las 5 de la tarde, Ricardo Ortiz Gutiérrez candidato a la Presidencia Municipal por el PAN, arrancará su campaña, informó José Luis Acosta Ramos, coordinador del Proceso Electoral 2017-2018.

Dijo que el arranque de campaña de Ortiz Gutiérrez iniciará en el monumento a la Bandera en avenida Guarrero, donde partirán hasta la zona centro, justo en la esquina con calle Revolución, para realizar un magno evento.

Acosta Ramos informó que en este periodo, las instalaciones del Comité Directivo Municipal funcionarán como Casa de Campaña común de todos los candidatos irapuatenses, por lo que espera que los militantes se sumen a los proyectos.

“Es más que nada un esquema de reforzamiento para todas las campañas (...) van a ser campañas austeras, tocando puerta por puerta, gastando suelas, no tanto la dinámica de la lluvia de spots o grades números de espectaculares, regresar al tema del contacto con la ciudadanía”, dijo.

Asimismo indicó que el hecho de que Alejandro Sánchez García, presidente del Comité Municipal no sea el coordinador del proceso electoral en la localidad, obedece a que la Ley Electoral no permite realizar campaña en horario laboral, y por su trabajo no puede realizar esta encomienda.

25 días en campaña

Son 25 días los que Melanie Murillo Chávez, candidata a Diputada Federal por el Distrito 09 y Sergio Ascencio Barba, candidato a Diputado Federal por el Distrito 15, han realizado actividades en su campaña electoral.

Murillo Chávez, quien es originaria de Silao refirió que su campaña se ha enfocada al acercamiento de los ciudadanos, pues ha tocado casa por casa no sólo para pedir el voto, sino para conocer la problemática real en materia de seguridad, equidad de género y necesidades de adultos mayores en ambos municipios.

“El tema de la seguridad ciudadana lo estoy abordando desde la propuesta de prevención de delito, y de la creación, adecuación o modificación de espacios públicos, porque la seguridad la construimos todos”, indicó.

Por su parte, Ascencio Barba refirió que también se ha evocado a conocer las necesidades de los irapuatenses, y socializar su proyecto en 3 ejes que son el turismo, la seguridad y bajar recursos para contar con mejor infraestructura en Irapuato.