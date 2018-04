Lanzan proyectos y no obtienen respuestas

Realizar un par vial de la Carretera Federal número 45, en su tramo de acceso al fraccionamiento Floresta y la adquisición de una reserva territorial para la construcción de una clínica del IMSS nivel 3 en Irapuato son algunos de los proyectos sin respuesta que la Comisión Metropolitana del Ayuntamiento de Irapuato presentó en 2017, explicó el presidente de esta área, David Muñoz Torres.

“Ya no tienen dinero o no quieren destinarle dinero a estos proyectos yo creo que les pesa, si no se hace el bulevar carretero por ejemplo cada que parchan la carretera 45 es un caos, se le poncha una llanta a un camión y ya no pudiste llegar a Salamanca”, opinó.

Muñoz Torres recalcó que el Informe de Proyectos fue entregado en el 2017, asegurando que con esto la Comisión cumplió su cometido al estar agendados en el presupuesto general a través del entonces senador Gerardo Sánchez García.

Añadió que la idea es que los cinco proyectos en los que la comisión trabajó para volver a Irapuato y Salamanca una zona metropolitana sean tomados en cuenta.

“La idea es que al final del día estos proyectos se elaboren y pueda destinarse por parte de los municipios, que esa sería la estrategia, que el municipio de Salamanca e Irapuato adquirieran una zona territorial y con dinero también de Gobierno del Estado que se emplea en otras cosas pudieran hacer estos elementos, ya sea para clínica del Seguro Social que compren el terreno, sería lo primero”, aseguró.

Recalcó que uno de los principales problemas es que Irapuato no está reconocido como zona metropolitana.

“Aunque Irapuato no está reconocido como zona metropolitana tiene esta característica, incluso se firmó el acuerdo con Salamanca, sin embargo, no está reconocida, por lo que no tenemos acceso a recursos extraordinarios que podrían ser de alrededor de 100 millones de pesos al año para ejercer en acciones estratégicas”, dijo.

Por último, opinó que la Comisión Metropolitana del Ayuntamiento de Irapuato podría desaparecer debido a que no se ve reflejado el interés en la realización de los proyectos por parte de las autoridades correspondientes.

“Prácticamente es un hecho que va a desaparecer porque nada más logramos bajar dos proyectos para este año y, hay que reconocerlo, no tengo las mismas relaciones en Gobierno Federal para poder bajar recursos y al no tenerlas no se vuelve tan apetecible ser presidente de una Comisión”, finalizó.