Promete combatir la corrupción

La candidata a la Diputación Federal por el distrito 15, Arcelia González se presentó el día de ayer en la reunión semanal de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia A.C, (EVMAC), para presentar algunas de sus propuestas y puntualizar los que serán temas prioritarios de su campaña como el combate a la impunidad y la corrupción.

Arcelia González destacó que su campaña se enfocará en el tema ciudadano que, aseguró, es lo que se ha dejado de lado, asimismo, solicitó que la próxima administración venga acompañada de buenas políticas públicas para que la aplicación de las leyes sea la correcta.

“Yo puedo venir a decirles que vamos a tener las mejores leyes pero si no vienen con eficaces políticas públicas o proyectos, esto se va a quedar en letra”, dijo.

Resaltó que Guanajuato tiene el 90% de impunidad, lo que significa que los delitos no se persiguen y que sólo alrededor del 7% de ellos se resuelven.

Uno de sus objetivos contra la corrupción es mejorar la transparencia en el recurso público, algo que, aseguró, todavía no se logra debido a que hay resistencias que no permiten el ejercicio transparente, por lo que propuso haya consecuencias cuando no se utilice el total del presupuesto que fue etiquetado para una acción específica o proyecto.

Asimismo, opinó que el dinero que llega a los municipios debe ser correctamente gastado ya que de lo contrario debilita las acciones del bien social, incluida la seguridad, pues parte del presupuesto está destinado a la mejora de esta.

“Muchos de los recursos a nivel federal se diluyen llegando al estado, creemos que es una falla incluso en la estrategia de seguridad por los fondos destinados a esta área”, aseguró.

Además, señaló que se debe vigilar y regular el endeudamiento que adquieren los municipios el cual en muchos de los casos es excesivo.

“Evitar el sobre endeudamiento de los estados y municipios, lo sufren las administraciones que llegan porque ya tienen deudas históricas”, finalizó.