Se protegen salmantinos de violencia

La compra de artículos de defensa personal entre la población salmantina, tanto hombres como mujeres, se incrementó debido a la inseguridad que se vive.De acuerdo con comerciantes de estos productos, los artículos que los hombres más adquieren son lámparas con descargas eléctricas y bastones retráctiles, mientras que las mujeres prefieren adquirir rociadores de bolsillo.Su costo oscila entre los 100 y los 250 pesos.La señora Martha, quien vende este tipo de artículos comenta que la mayoría de sus clientes son hombres, pero en los últimos meses ha aumentado el consumo de estos productos por las mujeres.“Antes casi no me compraban las mujeres, pero ahora se llevan su gas lacrimógeno”, contó.Algunas personas adquieren los artículos para sentirse un poco más seguros aunque afirma el señor Juan que “ya está muy feo, ahora ya hasta con pistola te andan asaltando”.Asimismo, una joven de nombre Jessica comentó “yo si traigo mi gas en la bolsa porque no falta cualquier loco que se quiera aprovechar”.Hoy en día es más común que la población se proteja por sí mismo y opten por tomar medidas de precaución para evitar ser víctimas de los delincuentes.