El Chavo ¿culpable o inocente?

2018-04-23 06:00:00 | LUIS GERARDO LUGO

El Chavo se casó con un esquema de juego sin variantes y con jugadores que fueron titulares a pesar de sus malas actuaciones.

No hay que filosofar para determinar si a este equipo le hacen falta cambios en su plantilla. Foto: Especial.



El gol de Elías frente a Xolos fue una bocanada de ilusión que alargaba la vida del León en el torneo, pero a Miller Bolaños le dejaron conducir la pelota en libertad y sacó un tiro que fue de gracia. La Fiera murió.

Murió de la nada, de la misma forma en la que cayó en siete juegos y recibió 25 goles en los mismos. Aún falta una fecha más que será contra el penúltimo lugar y será el colmo que se pierda ante unas Chivas que incluso han sido deficientes a lo mostrado por los Verdes.

Lo que mal empieza, mal acaba o acaba peor. Malas decisiones en fichajes que se la pasaron sentados, mala suerte con jugadores que se lesionaron inverosímilmente y con otros que se resintieron por acelerar su recuperación, mala dirección en juegos que se dejaron ir fácilmente, así como también una mala defensa que está terminando como la más goleada.

No hay que filosofar para determinar si a este equipo le hacen falta cambios en su plantilla y hasta una media docena de jugadores se pudieran ir y nadie diría nada.

Por otro lado, el juicio que determinará si Gustavo Díaz sigue o no al mando de La Fiera está en curso y desde el banco de los acusados el Chavo ya se defiende.

La base de sus argumentos está en que no tuvo las herramientas para hacer un mejor trabajo por lo que su sentencia condenatoria carecería de evidencias reales al irse la directiva por la libre en la elección de refuerzos y no darle al técnico lo que pidió. Por ello, sólo vimos puro show en las presentaciones de Barnes y Donovan.

Otros alegatos que en defensa pone el timonel son las lesiones inoportunas de gente como Nacho, Mejía y Navarro, así como el dilema de no alinear a jugadores no renovables.

Además, dio minutos y experiencia a los chavos canteranos como Rodríguez, Price y Claudio González.

En pocas palabras el Chavo pide otra oportunidad con una mejor plantilla.

Pero la fiscalía futbolera tiene sus acusaciones. Entre estas que el charrúa no pudo evitar que se repitiera la tendencia protagonizada por los últimos técnicos esmeraldas: un buen primer torneo y un mal segundo.

Además, el Chavo se casó con un esquema de juego sin variantes y con jugadores que fueron titulares a pesar de sus malas actuaciones. En varios pasajes a Díaz se le notó un equipo confundido sobre el césped tal como ocurrió ante Tijuana cuando increíblemente se le puso al Chapo como lateral derecho.

Además, no repitió una fórmula triunfadora y sólo pudo hilvanar triunfos en las dos primeras jornadas a comparación de los cinco que hiló en el torneo anterior.

En apreciación personal, soy de la idea de que si a un técnico no se le ve pasta para hacer algo bueno con un ábaco, menos lo hará con una computadora.

Las opiniones serán diversas y contradictorias en este juicio, queda en la directiva encontrar las soluciones más efectivas para recomponer lo torcida que queda la historia esmeralda en este campeonato.

Y en usted, aficionado, ¿cuál es su veredicto?