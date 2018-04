DEBATE AL SENADO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por primera vez el Instituto Nacional Electoral (INE) y su Consejo local organizan un debate con todos los candidatos al Senado de la República del estado de Guanajuato.La fecha es el 18 de mayo, el horario a las 11 de la mañana y la sede las instalaciones de TV4, y por supuesto además transmitido por la televisora del Estado. Bien por el INE.Un “buen agarrón” entre tres políticas: Alejandra “La Wera” Reynoso, por el PAN-PRD-MC; Azul Etcheverry por el PRI; y Malú Mícher, de Morena-PT-PES, las tres leonesas.A tres días de que Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, tenga gira por León, la semana pasada uno de sus estrategas, Demian Sánchez, difundió un artículo sobre ¿Cómo devolver la paz a los mexicanos?, y ahí se toca el caso León y la promesa de una intervención especial para pacificar la ciudad zapatera.Margarita promete apenas y asuma el poder intervenciones masivas en Tijuana y León, usando el modelo exitoso de Ciudad Juárez. Esto incluye incremento en la fuerza policial y del Ejército; recursos para reforzar las instituciones locales de Seguridad y Justicia; programas sociales para disminuir la violencia y el seguimiento de la sociedad civil.La propuesta de la candidata habla también de corredores carreteros seguros, identificar 20 tramos peligrosos para reforzar la presencia de la Policía Federal y otras acciones. Entre esos anotan: Monterrey-Reynosa, San Luis Potosí-Matehuala, y el de Querétaro-Irapuato.La iniciativa del debate para el Senado la comanda la consejera electoral del INE, Laura Cacho, desde luego con todo el respaldo de sus compañeros consejeros y del Instituto. A diferencia del IEEG, el INE no tiene una obligación para realizar debates locales, pero hace bien en asumir su tarea de ofrecer a los electores mayores herramientas para votar.Las campañas al Senado y a las diputaciones federales arrancaron hace tres semanas, pero su penetración ante los electores es más difícil para que distingan perfiles y propuestas, más cuando están también en marcha las de la Presidencia de la República y a la Gubernatura.Por eso habrá que estar atentos al debate del 18 de mayo, será la primera vez que veamos juntos a todos los candidatos al Senado, y ojalá otras instituciones se animen a convocarlos, sólo así se podrán contrastar ideas más allá de sus eventos y entrevistas en lo particular.Hay que recordar que al Senado llega la fórmula que obtenga mayor cantidad de votos, y se perfila la de los panistas Ale Reynoso y Erandi Bermudez; y alcanza otro asiento el primero de la fórmula que obtenga la segunda mayor votación, y por ese puesto la contienda se advierte que será cerrada entre la priísta Azul Etcheverry y la “morenista” Malú Mícher.En el caso de las campañas por las 15 diputaciones federales, no hay debates listos, están en libertad cada uno de los consejos distritales del INE de hacerlos o no, ojalá que le entren.El Consejo del INE en Guanajuato es comandado por Jaime Juárez Jasso y, en coordinación con el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que preside Mauricio Guzmán Yáñez, son los responsables de organizar el proceso electoral del 1 de julio.En el INE están optimistas con el porcentaje de votación esperada. Estiman llegar al 65%. En la elección presidencial del 2012 en Guanajuato votó el 62% de la lista nominal electoral. Para esta vez habrá unos 400 mil empadronados más, de acuerdo a la lista que está por cerrar su número definitivo hay unos 4 millones 380 mil con derecho a voto.En Celaya parece que ya limaron asperezas la candidata del PAN a la Alcaldía, Elvira Paniagua, con el sector empresarial, quienes en un primer momento se opusieron a su candidatura. La todavía diputada local se acercó a los empresarios cajeteros, que tienen rato mandando en la política local, para prometerles continuidad en proyectos y cercanía.El empresario Mauricio Usabiaga admitió “que le faltaron pantalones” para aceptar la candidatura panista a la Presidencia Municipal de Celaya, la que ya tenía en la bolsa. Hoy se conforma con ser el coordinador del eje de Desarrollo Económico en el programa de gobierno del candidato a la gubernatura por el “Frente”, Diego Sinhué Rodríguez.La expansión de su empresa, la inseguridad en la región y la oposición de una parte de su familia hicieron que se “rajara”, tal y como él mismo lo declarara. Al tener pocas opciones en la baraja política, el PAN designó a la diputada local Elvira Paniagua, quien tampoco esperaba la “rifa del tigre” pero que sabía que le podía caer de rebote y no iba a decir no.Ana Larrañaga, directora general de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la más importante del mundo celebrada en Madrid, España, visitó el estado de Guanajuato para conocer la oferta en recintos y albergar Congresos y Convenciones.Acompañada por Fernando Olivera, secretario de Turismo; se reunió con los directivos de las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) de León y San Miguel de Allende.En la Capital del Calzado estuvieron con Leopoldo Soto, presidente de la OCV León; Nicolás Herrera, de Canirac Estatal; Gloria Cano, directora de Hospitalidad y Turismo del Municipio de León; así como Alejandro Gutiérrez de Velazco, director de Poliforum.