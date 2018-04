La princesa Kate dio a luz; ¡fue niño!

Sus posibilidades de convertirse en monarca son remotas, pero la larga historia de la monarquía británica ofrece al menos un precedente histórico:

La duquesa de Cambridge y el príncipe Guillermo ya son padres por tercera vez. Kate Middleton ha dado a luz a su tercer hijo, un niño, este lunes a las once de la mañana en el hospital St Mary's de Londres, según ha informado el palacio de Kensington en Twitter. El niño hay tanto él como la madre se encuentran bien.Los duques Cambridge habían acudido en coche al hospital a primera hora de la mañana. Kate Middleton se encontraba, según ha informado el palacio de Kensington por Twitter, “en las primeras etapas del parto”., y no se había especificado la fecha concreta en que salía de cuentas. La duquesa de Cambridge había concluido su agenda oficial por baja de maternidad el mes pasado.; su padre, duque de Cambridge; su hermano, el príncipe Jorge (cuatro años), y su hermana, la princesa Carlota (dos años). Gracias a cambios introducidos en 2013 en las leyes que rigen la sucesión, el sexo del bebé no afecta ya al orden sucesorio: los varones no tienen preferencia sobre las mujeres y su hermana Carlota, de dos años, conserva su cuarto lugar en la sucesión al trono.El nacimiento del bebé marca el inicio deEl príncipe Enrique, el menor de los dos hijos de Carlos y la fallecida Diana de Gales, que pasa al sexto puesto en la sucesión al trono con el nacimiento de su sobrino, proporcionará un nuevo motivo de celebración a la legión de seguidores de la familia real británica al contraer matrimonio con Meghan Markle el próximo 19 de mayo.Los preparativos de la boda del príncipe con la actriz estadounidense, que se han ganado el cariño de los ciudadanos al recorrer el país tras el anuncio de su compromiso a finales del año pasado, ocupan desde hace ya semanas al personal del palacio de Windsor, donde tendrá lugar la celebración, a la que acudirán más de 2 mil 500 invitados.Guillermo IV, el penúltimo rey de la casa Hanover, accedió al trono en 1830 con 64 años, al sobrevivir a sus dos hermanos mayores, Jorge IV, que murió sin descendencia, y Federico, duque de York.El anuncio de los nacimientos reales sigue un protocolo establecido por la costumbre.A continuación, el equipo de comunicación de palacio informa por correo electrónico a los medios, anunciando el sexo, el peso y la hora de nacimiento del bebé. Por último, se comunica por las cuentas oficiales de Twitter e Instagram, y se procede a colocar un anuncio en papel sobre un caballete dorado a las puertas del palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina.Los nombres de los bebés reales no suelen revelarse hasta algunos días después del nacimiento. En el caso de Jorge y Carlota, los padres tardaron dos días en anunciarlos.Más tardó todavía la reina; el nombre de cuyo primogénito, Carlos de Inglaterra, no fue revelado hasta su bautizo un mes después de nacer en 1948.Para sus dos anteriores hijos, los duques de Cambridge han elegido nombres de sólida tradición real, lo que indica que en esta ocasión podrían también elegir uno que haga referencia a monarcas pasados.