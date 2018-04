Saldo mortal: 9 muertos y 16 heridos por atropellamiento de furgoneta

Furgoneta arrolla a varias personas en #Toronto y deja al menos dos muertos según testigos #Canada pic.twitter.com/Ky6U3CIxg0 — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 23, 2018

#ÚLTIMAHORA: Medios canadienses informan de que hay al menos cinco muertos por el atropello de una furgoneta en Toronto https://t.co/fF6SWrYaOM pic.twitter.com/e8C9qWpJaZ — Antena3Noticias (@A3Noticias) April 23, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una de las arterias más transitadas deha sido escenario del horror este lunes por la tarde. Una furgoneta ha subido a la acera y ha arrollado a múltiples personas. según la policía. No se conoce el motivo del siniestro. El conductor, que se dio a la fuga, ha sido detenido. “Apenas estamos conociendo la situación en. Nuestros corazones están con todos los afectados. Tendremos más que saber y decir en las próximas horas”, ha afirmado el primer ministro canadienseha advertido en rueda de prensa de que seríarespecto a las ausas del incidente. También ha afirmado que no hay indicios para elevar el nivel de riesgos en el país.La tragedia ocurrió en la esquina formada por la calle Yonge y la avenida Finch, una zona muy concurrida de la ciudad, la más poblada de Canadá.declaró el alcalde de Toronto, John Tory.El incidente(Alemania, Canadá, EE UU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón) que está tratando, entre otros temas, sobre el combate al terrorismo y contra el extremismo yihadista.La policía ha recibido el aviso a las 13.37, hora local. Alrededor de ocho ambulancias se han dirigido al, según el Toronto Star. Varios testigos han asegurado al diario The Globe and Mail que había sido un acto intencionado.El vehículo esEl hospital Sunnybrook de Toronto ha informado de que ha recibido siete pacientes de la zona en la que se ha producido el accidente, según la agencia Reuters, aunque no ha precisado si se trata de heridos o de fallecidos. El servicio de metro ha sido interrumpido entre las estaciones Sheppard-Yonge y Finch. Las líneas de autobús público tampoco están circulando por la zona del incidente.La noticia ha causadoen ciudades europeas en los últimos meses. En el país también hay precedentes: el pasado 30 de septiembre, un hombre embistió a cuatro personas en Edmonton. Horas antes había atropellado a un policía. Asimismo, el 20 de octubre de 2014, un joven golpeó con su automóvil a dos militares en Saint-Jean-sur-Richelieu (Quebec).La posibilidad de que el atropello sea deliberado, como afirman algunos testigos citados por la prensa local, dispara las alarmas sobre el terrorismo. El extremismo yihadista ha utilizado el arrollamiento de personas en vías públicas como arma de terror en los últimos años. Ocurrió en Niza y Berlín en 2016 y en Barcelona el pasado agosto, entre otras tragedias.