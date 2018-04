Inconformes por instalación de ducto cerca de escuela

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Habitantes de la, en Celaya,De acuerdo concuentan con los documentos que establecen cuánta es la distancia que corresponde.“Quieren cruzarlo a menos de 100 metros de la secundaria y de un preescolar que están juntos, la normativa les marca que mínino 100 metros desde la barda perimetral de las escuelas en este caso, ellos no lo quieren cumplir, TransCanada es la empresa que lo va a poner”.En la página oficial de esa empresa, se informa que en abril del año 2016, lales adjudicó para construir, poseer y operar el gasoducto Tula-Villa de los Reyes, el cual una parte conectará con Guanajuato.tenían conocimiento de la instalación, hasta que ellos se enteraron por los ejidatarios que vendieron tierras a la empresa.Al investigar, les informaron que, por lo cual contactaron a la empresa encargada de la adjudicación del contrato.“El presidente de la empresa dice que si hay una inconformidad o una anomalía, que lo vayamos a ver, dicen que ellos modificarían en su momento, sólo que ellos se aferran a que sí lo van a meter, dicen que ya compraron el terreno”, refirió.Habitantes del poblado tendrán una reunión con el personal de la empresa TransCanada este miércoles 25, y en caso de no llegar a un acuerdo, sacarán un amparo para no permitir la instalación.