Rendirá cuentas sobre seguridad

El, pero en la, donde como las demás, se llevan a cabo en privado.Al tomar como referencia las constantes aprobaciones de empresas de seguridad privada para Celaya,, señaló que los panistas solo levantan la mano para aprobar, pero“No tenemos un dato que nos permita de manera oficial saber el número de elementos a disposición, los turnos y condiciones en que se encuentra nuestra fuerza pública”, sostuvo.En seguridad pidió, dar a conocer lo anterior, ante la posibilidad de incorporar a elementos a la seguridad pública.“La solicitud de información ha sido reiterada alsin que a la fecha se tenga respuesta, no solamente a uno como integrante de Ayuntamiento, sino a la Comisión como tal. Desafortunadamente no podría proporcionar esa información porque la Comisión no la tiene”, comentó Herrera.Ante ello, la priísta pidió al Secretario del Ayuntamiento girar oficio al Secretario de Seguridad, para obtener la información referente a la Policía municipal.Martínez Soto agregó que el tema se debe de tratar en sesión cerrada, por tratarse de seguridad, aunque en realidad todas las comisiones las realizan en secreto, aun sin fundamento legal.El panista Mariano Zavala propuso que la información se vertiera en reuniones, por lo que concluyeron aprobar llamar al secretario de Seguridad para informar.