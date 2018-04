Pésimas críticas para Thalía por 'no saber envejecer'

Parece que ni sus fans están tan felices con esta nueva etapa de la cantante; afirman que está 'enloqueciendo'.

Thalía es una de las cantantes mexicanas con más trayectoria desde hace algunas décadas. Sus papeles protagónicos en telenovelas también han sido memorables para muchos.

Pero esta ocasión parece que 'se le pasó la mano', pues lanzó una nueva colección de fotografías con un estilo de unicornios y colores pastel.

Esto generó que su nueva etapa de unicornios y colores, no fuera bien recibida por todos sus seguidores, pues consideran que se ve 'ridícula' y que 'no está envejeciendo con dignidad', al contrarlo poco a doc con su edad.

"Q pena con tus hijos !! Eres muy ridícula !!", Demasiado retoque a la.foto pareces otra", "Dios mio, que fotos son estas, no puede ser, hay que ir de acuerdo a la edad de las personas, ella es hermosa, no necesita de estos unicornios de nena de secundaria por dios,,, que los deje mejor para sabrina sakae!!!!", "Que vergüenza", son algunos de los comentarios que se leen en las fotografías, las cuales además, aseguran, tienen demasiado retoque digital y no la hacen parecer ella misma.