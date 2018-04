Se echa para atrás 'Chiquis' Rivera; que 'siempre no' se casa

"No, no estoy comprometida. Estuve comprometida como por un mes y una semana".



"No sé qué es lo que pasa que te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí y va a perdonar todo y yo no soy ese tipo de mujer".

La cantante "Chiquis" Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, no se casará con Lorenzo Méndez, comoen el programa "The Riveras".En el programa más reciente del "reality", se vio cómoIncluso en la cuenta de Instagram de "The Riveras" se publicaron varias fotografías del momento y de "Chiquis" luciendo el anillo.Sin embargo, fue la propia Rivera quien reveló al programa "La Raza", según reprodujo "People en Español", que no se casará con Méndez y que las escenas del compromiso eran de hace varios meses.Era laque "Chiquis" recibía un anillo de compromiso.Comentó que uno de los problemas fue queAunque rompieron su compromiso, él todavía está en su vida y