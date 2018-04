VIDEO Eugenio Derbez le lleva serenata a Guillermo del Toro

"Guillermo con todo gusto, yo lo que prometo lo cumplo'.

Eugenio Derbez le cantó serenata al director Guillermo del Toro en un programa de televisión, y aunque el público señaló que no es el mejor cantante, le dio el 'like' a uno de los cómicos más queridos., para cantar 'El Rey', asegurando que se lo prometió a la mente maestra detrás de la película ' La forma del agua', como relata Las Estrellas.Los seguidores de Eugenio terminaron opinando, básicamente, que 'como cantante, es excelente actor'.Eugenio estuvo promocionando su películaen la que actúa con Anna Faris, Eva Longoria, Omar Chaparro y Adrián Uribe.Su serenata terminó con el 'correspondiente' pago a cada mariachi, 'para el Uber', dijo. Luego mostró también un poco de su faceta como bailarín, al ponerse a bailar 'Yo no fui'.