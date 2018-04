El 'faraón' Mohamed Salah encamina al Liverpool a la victoria

Cuando else desata se desatanpor las bandas, el galgopor el medio, el omnipresenteen todo el frente,allí donde más molesta a los centrales, ycon el cañón. Ni uno solo va falto de corazón, de pulmones, de piernas rápidas. Son jóvenes y se entusiasman con el ruido. Les encanta correr al espacio libre y no hay defensa que aguante el embate. No en vano son el equipo más goleador de la. Cuando arrancan no paran.En cinco minutosdispuso de dos ocasiones cantadas yobligó aa sudar para despejar un tiro ajustado. El gran, el hombre para el que nadie pedirá galas, ni coronas, ni cetros, punta magnífico, generoso, astuto, fue el agente perturbador cuando Henderson presionó y le quitó la pelota a Strootman. El brasileño recibió, se giró y habilitó a Salah para que le pegara con rosquita desde el vértice del área. El balón entró por la escuadra más lejana. La bendición. Durante el rato que siguió, a Salah le salió todo.no se sobrepuso al primer golpe cuando encajó el segundo. Lovren despejó apurado y Salah durmió la pelota, se giró y aceleró en campo abierto aprovechando la descolocación total de la defensa. Sobre la salida derauleó: metió la cucharita y el 2-0. A la vuelta del descanso,por dos veces barrieron a la. El senegalés empujó un centro de Salah y Firmino hizo de nueve: un gol en el segundo palo y otro de cabeza a la salida de un córner. Hasta que, en el minuto 67, Di Francesco metió a Perotti y a Gonalons por Jesús y De Rossi.Sin la magia de—en el banquillo— empezó otro partido. Un partido romanista. Un círculo que se cerró como se abrió. Con eldesordenado pero, esta vez encajando. Espantado ante su adversario más limitado, Nainggolan, un demonio, agitador de las jugadas de los dos goles que reabren la eliminatoria más extraña y más divertida., el director deportivo de la Roma, saltó al campo cuando solo los 2.000 hinchas visitantes permanecían en las gradas. Cantando, al ver al dirigente, le saludaron. Monchi apretó los puños. Señal de tensión, de optimismo, de ganas de aferrarse a estaque no los acaba de matar.