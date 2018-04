Dylan McWilliams, el joven que sobrevivió a un tiburón, un oso y una serpiente de cascabel

Las peripecias de McWilliams no terminan ahí: durante un viaje de senderismo en Uttah hace tres años, una serpiente de cascabel atacó al viajero. "Estaba caminando y pensé que me había tropezado con un cactus, pero no vi ninguno y después vi una serpiente de cascabel enrollada", recuerda. Decidió no ir al hospital porque, según él, la mordedura no era tan grave y solo estuvo enfermo algunos días.

Sin embargo, estos incidentes no han asustado al joven de Colorado, que cree que estaba cada vez en el momento equivocado y en el lugar equivocado. "No culpo al tiburón, no culpo al oso y no culpo a la serpiente de cascabel", ha declarado, poniendo hincapié en que no parará con sus actividades de aventura.