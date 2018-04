Kim Kardashian y Kendall Jenner presumen cuerpazo en Instagram

La familia Kardashian-Jenner siempre da de qué hablar, ya sea por vestir al último grito de la moda o por su polémico estilo de vida que las hace estar en la mira de los paparazzi todo el tiempo.



Esta vez no fue la excepción, ya que las empresarias compartieron un par de fotografías en sus redes sociales con las que presumieron sus tan aclamados cuerpos.



Kim Kardashian, compartió una imagen de ella misma sentada sobre una cama, mientras se cubría con una sábana. Publicación acompañada de la descripción “Feliz Domingo. Foto: Kanye”, ya que al parecer el rapero estadounidense fue el encargado de tomar la sensual fotografía a su esposa.



Además, esta mañana, la socialité publicó otra sexy fotografía donde podemos verla desnuda y cubriéndose los senos con el brazo derecho, por lo que nos hace pensar que la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” se siente más segura de su figura que nunca antes.



Por su parte, la supermodelo Kendall Jenner, aprovechó el festival Coachella para mostrar su trasero en un bikini de animal print. Ya que el pasado 21 de abril, la empresaria compartió una fotografía donde podemos verla recostada sobre el pasto, mientras muestra su espalda, sus piernas y sus glúteos.



“Manteniendo mis sentimientos bajo llave”, fue la frase con la que Jenner acompañó a su polémica fotografía, lo que nos hace pensar que la modelo estadounidense no quiere enamorarse y seguir siendo el deseo de los hombres a través de estas sensuales imágenes en su cuenta de Instagram.

