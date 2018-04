Advierte Percy Espinosa otra megamarcha en Pachuca

De no recibir respuesta alguna a sus peticiones, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) amenaza con organizar una marcha mayor que la realizada el pasado 17 de marzo en la que congregaron alrededor de nueve mil 500 simpatizantes.

En entrevista, Percy Espinosa, secretario general del sindicato, aseguró que de ser necesario volverán a marchar en Pachuca para exigir la revisión salarial que les han negado.

“Estamos esperando que llegue la respuesta del tribunal federal que tiene nuestro caso, si es necesario volveremos a marchar antes de esa resolución, en mayor número. Buscamos que sean 25 mil o más, partiríamos de Plaza Juárez”, dijo.

Además, dijo que para esa protesta buscarían el apoyo de los 34 sindicatos cercanos a Pachuca aunque los agremiados de la capital podrían ser suficientes.

“Tendré una asamblea para decidir si se marchará de nuevo, que se defina el día y cantidad de gente, ahí ya tendríamos apoyo de los 34 sindicatos municipales cercanos. De todos modos nosotros solitos somos suficientes, ningún otro sindicato vino la última vez y éramos 9 mil 500 o 10 mil. No es fácil congregar a todos; sin embargo, están luchando por sus sueldos”.

Tomar diferentes instalaciones de la alcaldía no es una medida que le gustaría tomar pero si la alcaldesa Yolanda Tellería continúa negándoles el diálogo podrían hacerlo fácilmente, aseguró Espinosa.

“Sigo invitando al diálogo a la presidenta municipal. No me gustaría que nos vieran tomando las instalaciones de todo el ayuntamiento, de Casa Rule y alrededores, la tesorería, reglamentos, multas… todo lo que es primera necesidad. Tenemos gente y podemos hacerlo, hemos aguantado mucho pero si no hay respuesta tendremos que hacerlo”.