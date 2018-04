“De chocolate” el dirigente de Acción Nacional en Hidalgo, refuta Alejandro Moreno

Al consumar su adhesión a Morena, Alejandro Moreno Abud llamó de "chocolate" al actual dirigente del PAN en Hidalgo Amado Cazares Pérez pues quien toma las decisiones sigue siendo Asael Hernández Cerón.

Lo anterior lo dijo luego que Cazares Pérez asegurara que la renuncia de Moreno Abud al PAN fue porque "su liderazgo ya se había desinflado" y por ello buscaría en Morena su permanencia política.

"Él no tiene estatura política, solamente está de chocolate y lo tienen ahí sentado, no puede tomar decisiones, no conoce nada del partido”.

El exdirigente del PAN y actual síndico hacendario de Pachuca acusó que el partido en el que militó 18 años "está secuestrado (por Asael Hernández) y muchos panistas están inconformes y sumados a este proyecto de Morena".

De igual forma, acusó que el dirigente del PAN con licencia (Asael Hernández) dejó endeudado al partido con 15 millones de pesos ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa Moreno Abud estuvo acompañado por el dirigente de Morena Abraham Mendoza Centeno; Damián Sosa Castelán, ex dirigente de Movimiento Ciudadano, y los diputados Canek Vázquez, Simey Olvera, Jorge Miguel García Vázquez y Efrén Salazar.

En cuanto a su cargo en el ayuntamiento, Moreno Abud dijo que se va declarar independiente y se va en buenos términos de la bancada edilicia del PAN en el ayuntamiento.