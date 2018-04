PRD ofrece diez mil pesos por votar a sus candidatos en Tasquillo, acusa Morena

Ángel Pérez Trejo, dirigente del comité municipal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tasquillo, denunció que operadores políticos presuntamente ofrecen diez mil pesos para promover el voto en favor de Margarita Ramos Villeda, candidata a diputada federal en el distrito Ixmiquilpan por el PRD.

En entrevista, Pérez Trejo comentó que el ofrecimiento económico se realiza en reuniones privadas.

"Tenemos conocimiento de que han estado en comunidades como Tetzhú, Caltimacán, Arbolado, en dónde piden apoyar políticamente a sus candidatos con el fin de debilitar a Morena en Tasquillo", dijo Ángel Pérez.

"Aun así no ganarán, si bien es cierto que Tasquillo es actualmente de izquierda, ganaremos la mayoría de votos para Morena, pues le hemos dicho a nuestra estructura que si les ofrecen recursos en efectivo los acepten pero voten por Morena"; no obstante, dijo no presentaran denuncia ante la Fepade.