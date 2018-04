Una mujer corta los genitales a su novio por difundir un vídeo íntimo

Brenda Barattini, una arquitecta de 26 años ingresada desde el pasado mes de noviembre en una cárcel de la ciudad de Córdoba (en el centro de Argentina, más de un millón de habitantes) acusada de mutilar con una tijera los genitales de su novio ha contado al periódico local La Voz los motivos del ataque. Según el diario, la intención de la mujer era herir a su novio, de 40 años, que había difundido un vídeo íntimo de ella y porque, según ha dicho, le hizo mucho daño.



"No lo hice porque sí", ha afirmado Barattini durante la entrevista. "Esta persona me hizo mucho daño. Y lo que me hizo no se le hace a ningún ser humano", ha agregado. Los hechos ocurrieron en la noche del día 25 de noviembre en un apartamento del barrio Nueva Córdoba, ubicado en la capital de la provincia cordobesa. Después de que Barattini supuestamente mutilara los genitales de su novio Sergio Fernández, este fue internado en un hospital tras perder una gran cantidad de sangre. La prensa cordobesa dio por hecha una pelea entre los amantes y el abogado de la presunta agresora, Carlos Nayi, ha denunciado que su clienta solo se defendió como pudo de un ataque sexual. Según recoge el diario local cordobés, el ataque fue premeditado. "Googleé en Internet. Yo sabía que no podía hacerle ningún daño, más que darle un susto", ha sostenido.





En declaraciones a la prensa desde la cárcel en la que se encuentra de manera preventiva, Barratini ha explicado: "Yo le herí con una tijera, le corté el miembro, el pene, no los testículos". "Lo herí, no hubo ni amputación; esta persona camina, no usa bastón", ha dicho la mujer. El delito del que se le acusa es el de "lesiones gravísimas". En la entrevista, la mujer ha justificado que después de que atacara a su novio, salió en búsqueda de ayuda porque no quería que le pasara nada y se asustó "por la sangre". Desde el penal para mujeres, ha asegurado que se siente arrepentida y ha dicho: "la violencia no se apaga con violencia".



Uno de los abogados de la víctima, Felipe Trucco, ha dicho al diario cordobés que "fue un hecho de extrema violencia y peligrosidad, especialmente porque no encontramos aún por qué esta persona lo hizo". Según Trucco, no existía "ningún enojo" antes de que ella hiriera a su novio. No se ha encontrado el vídeo mencionado por Barattini aunque según recoge el diario La Voz, él ha reconocido la existencia de la grabación.



Todavía no hay sentencia, pero el pasado noviembre la fiscal de Violencia de Género, Bettina Croppi, había asegurado que Barattini podía enfrentarse a una "pena altísima".