ASTERISCOS

Los candidatos en Hidalgo nadan de muertito con el tema de la trasparencia, hasta ahora la única candidata en presentar su 3de3; es la aspirante al senado Darina Márquez Uribe, de la alianza Por México al Frente. La 3de3, busca que los candidatos den a conocer su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Se ve que la rendición de cuentas entre los candidatos no es lo suyo.En conocido restaurante ubicado en San Javier, se vio hace unos días compartir el pan y la sal, al secretario de Salud de Tlaxcala Alberto Jonguitud Falcón y a su homólogo en el estado Marco Antonio Escamilla Acosta. A los dos reconocidos galenos se les vio conversar animadamente, más de se uno se preguntó ¿de qué estarían hablando los dos funcionarios?Las campañas a diputados locales aún no empiezan y varios partidos, entre ellos el Partido Encuentro Social ya comenzó a tropezar. A cuatro días del inicio de campañas aún no tienen definido a qué segmento de votantes irá dirigido el mensaje. Hay dos circunstancias a destacar: los ciudadanos mayores de 40 años, ya tienen preferencias electorales claras y así lo señalan las encuestas. Por otro lado, el grueso de los votantes, jóvenes en su mayoría, no tienen una filiación política clara y, como era de esperar, aún no se decantan por ningún partido o candidato. De hecho, ni siquiera sabremos si lo harán, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud, nueve de cada 10 jóvenes no les interesa la política, ni sienten deseos de participar en ella. Sin mensaje, ni estrategia la labor se avizora titánica.Recientemente en un café se le vió al ex Coordinador de Prensa en el sexenio de Francisco Olvera, Roberto Pedraza Martínez increpar al directivo de una importante consultoría en estudios de opinión pública, “ya tiene mucho qué no me hablas...”