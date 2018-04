Rechazan que funcionarios dejen sus cargos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los funcionarios municipales deberían concluir su cargo en la actual administración y no solicitar licencia para trabajar en las campañas electorales de este año.Así consideraron ciudadanos y empresarios locales luego de que 20 funcionarios se retiraron de sus cargos.“Creo que primero deberán de concluir el cargo que tienen, porque esto quiere decir que les dejó de importar el cargo que con anterioridad tenían y que obviamente la gente fue quien voto para que estuvieran ahí y ahora dejan ese cargo sin importarles”, refirió el empresario Joel Berrones.Entre los funcionarios que se ausentaron de sus cargos se encuentra el alcalde con licencia Ricardo Ortiz Gutiérrez.“La continuidad que tienen con los proyectos que tienen comisionados, creo que es muy complicado que una persona que esta a cargo de un puesto, trasladen la responsabilidad a un suplente y se de una continuidad formal, creo que es en donde más afectaría” opinó el ciudadano Daniel Martínez.Por otra parte, el empresario Alberto Montiel dijo “Creo que están abusando de un tiempo que les da el municipio, es decir les van a dar licencia pero con goce de sueldo y creo que el tema de que hagan uso de algo que paga el municipio no es adecuado, debería de existir una ley donde los funcionario activos no deberían participar en las campañas políticas”, refirió.“Creo que son muchos los funcionarios que han solicitado licencia para irse a campaña, esto lo veo un poco mal, creo que nuestro municipio debe poner énfasis en esto”, mencionó el empresario Luis Tejada.