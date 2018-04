Reportan 50% de pérdidas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Locatarios instalados en el bulevar Casimiro Liceaga reportan un 50% en pérdida en sus mercancías, esto a causa de la obra de rehabilitación del Tercer Cinturón Vial, la cual lleva casi medio año.“Hemos tenido pérdidas en nuestro negocio de llantas porque la gente no puede pasar, ya que la maquinaria obstruye el paso a nuestros clientes, desde hace varios meses que iniciaron la obra no han avanzado en nada”, señaló Isaac, empleado de la tienda de llantas.Para los comerciantes, esta obra les ha traído problemas para brindar un buen servicio a sus clientes.“A mí como comerciantes de colchones me ha afectado mucho, he tenido pérdidas de colchones, ya que se han empolvado mucho y los he tenido que rebajar a menor precio, además hay días que no pude abrir por cuestiones de que aquí afuera de mi negocio me habían dejado todo el montón de tierra”, comentó el señor Juan Carlos Hernández.Los vecinos acusaron que existen días donde los trabajadores que fueron contratados por parte de las constructoras no hacen nada y no ven los avances.“La obra va muy lento, de este lado del bulevar con dirección hacia el campestre, ya llevan casi medio año, y no han podido concluir, a mí como me ha perjudicado mucho en mi negocio, además de que nos hemos quedado sin energía eléctrica porque cortan la luz sin avisarnos y en lo personal me perjudican porque parte de mi elaboración de trabajo es trabajar con luz y no es justo que las autoridades no vean las pérdidas que hemos tenido como comerciantes”, refirió el señor Jaime Moncada.Otro de los afectados es el señor Juan Vaca, quien tiene su negocio de radiadores y hasta la fecha su negocio tuvo que parar totalmente sus labores, ya que los vehículos no pueden tener acceso hasta su taller.“Ya son muchos meses y la obra no avanza, sé que es para una mejora de nuestra ciudad, pero como comercio nos ha perjudicado mucho, he tenido muchas perdidas y además la mayoría de los que estamos en esta zona pagos renta y pues ni para la renta alcanzamos y sin trabajo menos”, refirió.