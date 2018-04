Solicitan regulación de transporte de personal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dañar el pavimento y no contar con paradas específicas ni horarios son algunos de los puntos que la Ley de Movilidad del estado de Guanajuato debería analizar para regular el transporte privado, opinó en regidor David Muñoz.“Estos camiones de transporte personal son el triple de lo que es el transporte público, este tiene alrededor de 450 unidades, las empresas del transporte privado son más de mil, entonces se ocupa un espacio importante en las calles de los municipios y también el deterioro que esto tiene sobre los pavimentos”, dijo.Recalcó que otros servicios de transporte público si realizan contribuciones monetarias.“Ellos no pagan como el transporte público por una revista o como los taxis, las placas, no tienen ningún pago para revertir el daño a los pavimentos y es algo interesante que también se trató en la comisión metropolitana”, dijo.Explicó que se tienen identificadas aproximadamente 450 unidades de transporte urbano y más de mil de transporte privado, los cuales cuentan con vagonetas de 20 pasajeros y camiones de proporción similar a los de transporte público.“Están operando como ellos quieren, no hay paradas ubicadas en los puntos específicos y donde les da la gana paran el camión, ven los distintivos de su empresa a la que tiene contratada el servicio, incluso, ves en calles donde el chofer vive, que son calles de 6 metros, un camión sobre la banqueta obstruyendo el paso peatonal, no hay una regulación sobre ellos como tal únicamente se dan de alta como transporte personal”, explicó.Muñoz Torres consideró que es necesario generar normas que vigilen que cumplan correctamente con el servicio y que ofrezcan una contribución para mejoras de las vialidades.“Hace falta normarlo, yo creo que la Ley de Movilidad del estado de Guanajuato en donde si prevé el transporte de Uber o de otras aplicaciones que hay en este sentido debe incluirse incluso en los derechos municipales el pago para reparar el pavimento pues un camión con las consideraciones que este tiene, la fricción sobre el pavimento hay un desgaste mayor, habrá que bajarlo al reglamento”, finalizó.