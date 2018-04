Vigilarán comicios en Irapuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El proceso electoral de este 2018 contará con la participación, sobre todo en el tema de prevención, de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así lo aseguró el titular de la dependencia, Samuel Ugalde García.“Hay que establecer la operatividad, nuestra vigilancia está en los ciudadanos, en la zona urbana, rural y, en dado momento, tenemos que dar una cobertura de acuerdo a las necesidades, estableceremos un estado de fuerza mayor o supervisión con cámaras de seguridad para ir monitoreando”, explicó.El funcionario municipal indicó que no hasta el momento no se tienen peticiones de candidatos que soliciten una vigilancia especial, pero se puede brindar, sobre todo para los eventos que se realizan en colonias o comunidades durante las campañas.“No hay una solicitud en específico, no traemos una agenda propia de los candidatos, en algunos casos, piden algo de seguridad, lo importante es garantizar la seguridad de las personas que acudan a los eventos”, comentó.Ugalde García, agregó que cada dos semanas, tienen reunión con funcionarios del instituto electoral, Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), buscando atender los detalles operativos que se deben implementar en ciertas zonas, buscando garantizar la seguridad de los funcionarios electorales y la ubicación de las casillas para el 1 de julio.“Nosotros nos encargamos de la prevención en estar coordinarnos con el Estado y la Federación, hay seguridad en ese sentido, lo político hay que dejarlo a los políticos o candidatos, nosotros nos enfocamos en dar seguridad a los ciudadanos”, finalizó.